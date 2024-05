Prêt pour une nouvelle énigme d’allumettes ? Si oui, résolvez ce défi qui a fait craquer plus d’un en 10 secondes ! On vous en dit plus dans les prochaines lignes.

Un puzzle d’allumettes pour « intelligent », un seul mouvement à déplacer en 10 secondes : serez-vous à la hauteur ?

Votre mission consiste à trouver le bâton à enlever en l’espace de 10 secondes et ensuite de le déplacer. Parviendrez-vous à réaliser ce défi ?

Si vous êtes une personne dotée de créativité et capable de s’adapter à toutes les situations, ce challenge devrait être un simple jeu d’enfant pour vous !

En effet, comme vous pouvez voir, l’expression mathématique à laquelle vous devez faire face est comme à l’accoutumée, erronée. Il va donc falloir trouver comment la corriger afin qu’elle devienne valide mathématiquement parlant.

Mais pour cela, il y a deux conditions à jouer. Vous devez absolument retirer une correspondance et la faire déplacer dans l’expression même. Beaucoup ont raté le coche. Attendez ! … N’oubliez pas : vous n’avez seulement que 10 secondes pour suivre toutes les instructions à la lettre.

Corrigez cette expression mathématique 4 – 2 = 8.

Ce casse-tête d’allumettes met en avant vos capacités cognitives et ce, dans tous les sens du terme. Avant de lancer le compte à rebours, voici l’équivalent à résoudre 4 – 2 = 8. Comment allez-vous rendre cette expression correcte ? À vous de trouver l’approche idéale !

Votre temps commence maintenant. 10… 9… 8…7…6…5…4…3…2…1…0

C’est bon pour vous ? Avez-vous quelque chose à présenter ? Si oui, la rédaction de CafeBagdad vous propose de découvrir la solution dans les lignes qui suivent… Vérifiez la réponse à la nôtre.

Découvrez quel mouvement d’allumettes faut-il effectuer pour rendre valide ce puzzle

On vous explique quel mouvement effectuer pour parvenir à 4 + 2 = 6. Commencez par retirer le bâton d’allumette qui se trouve sur le côté droit du chiffre 8.

Déplacez ensuite la correspondance supprimée pour changer le signe d’opération. Autrement dit, vous allez transformer le signe de soustraction en signe d’addition, soit le (-) en (+). On obtient alors 4 + 2 = 6. Une solution exacte.

