Prêt pour ce défi à allumettes qui va stimuler vos méninges ? Si oui, résolvez cette équation 8 + 1 = 7 ? La rédaction de cafebabel.fr vous décrypte tout ici.

Les casse-tête à allumettes devenus populaires sur les réseaux sociaux.

Les énigmes d’allumettes présentées sous forme d’équations incorrectes stimulent notre cerveau et constituent un bon entraînement mental. Ce sont des défis de réarrangement où les participants doivent manipuler des allumettes disposées de différentes façons afin de résoudre le casse-tête.

En d’autres termes, la solution nécessite une réorganisation des allumettes jusqu’à trouver la réponse correcte. Si vous souhaitez mettre votre QI et vos capacités logiques à l’épreuve, ce puzzle d’allumettes est pour vous. N’attendez pas de mobiliser votre pensée analytique et votre créativité.

Ces casse-tête d’allumettes appellent à une attention aux détails. En outre, elle met en avant votre capacité de penser de façon non conventionnelle. Ce défi s’adresse aussi bien aux amateurs de casse-tête chevronné qu’aux novices désireux d’actionner leurs neurones.

Pour réussir ce challenge, il faut s’armer d’une bonne dose de concentration. La moindre erreur peut effectivement rendre le puzzle insoluble.

Ce casse-tête à allumette est une activité à la fois relaxante et peu stressante. Mais surtout, c’est une manière de maintenir votre esprit vif et engagé. Sans plus attendre, ajuster la position des allumettes constituant ce test QI pour faire en sorte que l’équation soit valide.

Un casse-tête à allumettes pour chauffer vos neurones : 8 + 1 = 7

Voici équation de départ est 8 + 1 = 7. Elle est de toute évidence incorrecte. Votre mission — si vous acceptez — consiste à rectifier l’équation à l’aide des allumettes. Pour rendre ce défi quelque peu difficile, notez que vous devez trouver la réponse à cette énigme en un court laps de temps.

Et si vous découvrez maintenant la solution en images ?

Le temps est écoulé. Nous espérons que la majorité d’entre vous ont réussi ce casse-tête… Si vous êtes impatient de dévoiler la solution, découvrez la solution en images juste en dessous :

Pour corriger l’équation, vous n’aurez à faire qu’un seul ajustement avec une correspondance. Déplacez un bâton d’allumette du chiffre 8 et positionnez-la sur le chiffre 1. Ce mouvement permettra d’arranger l’équation. Ce qui donne ainsi cette nouvelle équation : 0+7=7.

Si vous réussissez ce test, bravo ! Toutefois, ne vous découragez pas non plus si vous n’y arrivez pas du premier coup. Continuez à essayer jusqu’à ce que vous trouvez quelque chose… N’hésitez pas à partager autour de vous, nous apprécierons grandement.