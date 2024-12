Serez-vous capables de trouver la solution à ce test mathématique 8+5×3-12:4 en l’espace de 10 secondes chrono ? Prouvez-le en relevant ce challenge dans le délai imparti ! On vous explique tout ici.

publicité

Trouvez la solution à ce test 8+5×3-12:4 en 10 secondes chrono ?

Les 10 secondes vous suffiront-elles pour résoudre cette énigme cérébrale ? Montrez de quoi vous êtes capables en trouvant la réponse à ce test mathématique ! Vous avez 10 secondes devant vous ! Alors ? Êtes-vous partant(e) pour faire travailler vos méninges ?

Si vous répondez par l’affirmative, voici l’expression mathématique du jour qui vous attend : 8+5×3-12:4 = ? Ce test mettra à l’épreuve votre maîtrise des règles de base en mathématiques ainsi que votre vitesse de traitement d’informations.

Et si vous essayez de le résoudre ? Concentrez-vous à 100%. Oui, une petite distraction suffit pour vous tromper de résultat ! Gare à vous ! Prêt pour défier votre esprit ? Votre temps peut commencer maintenant.

publicité

Tic Tac… Tic Tac !

Lancement du compte à rebours.

Vous avez 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Êtes-vous parvenu à trouver la solution dans le laps de temps imposé par le concepteur ? Grand bravo à tous ceux qui ont réussi le défi avec brio. Pour que vous puissiez le vérifier, jetez un coup d’œil à la solution détaillée de l’expression arithmétique.

Résolution étape par étape du casse-tête mathématique

8+5×3-12:4 = ?

Sa résolution passe par l’application de la règle PEMDAS. Si l’on s’attarde à chaque lettre de l’acronyme, vous pouvez directement y apercevoir l’ordre de priorité opératoire.

Cet acronyme mnémotechnique signifie « parenthèse, exposant (puissances et racines), multiplication et division (de gauche à droite), addition et soustraction (de gauche à droite) ».

En suivant cette règle à la lettre, voici ce que vous obtiendrez : on commence par les multiplications et les divisions, car elles sont prioritaires sur les additions et les soustractions. On les effectue de gauche à droite, dans l’ordre où elles apparaissent.

Et si vous découvrez maintenant la solution à cette énigme ?

Multiplication en premier : 5 × 3 = 15. L’expression mathématique devient de suite : 8 + 15 – 12 ÷ 4

Division en deuxième : 12 ÷ 4 = 3. L’expression se simplifie davantage : 8 + 15 – 3. Poursuivre avec l’opération d’addition : 8 + 15 = 23. Ce qui nous donne : 23 – 3 = 20. La solution finale au test mathématique 8 + 5 × 3 – 12 ÷ 4 à effectuer en 10 secondes (et pas plus) est donc égale à 20. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la même réponse.

Si ce n’est pas votre cas, pas de soucis. Vous pouvez toujours vous améliorer en vous exerçant davantage avec des défis intellectuels du genre.

Le jeu vous a plu, n’hésitez pas à le partager autour de vous !