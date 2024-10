Serez-vous à la hauteur de ce défi mathématique à résoudre en l’espace de seulement 8 secondes chrono ? On vous décrypte tout à travers nos prochaines lignes.

Testez-vous et découvrez si vous faites partie des rares à arriver à résoudre cette expression mathématique en moins de 8 secondes

Partant(e) pour ce nouveau casse-tête ? Votre mission consiste ici à trouver la solution exacte à ce défi dans le délai imparti.

Êtes-vous prêt à faire travailler vos méninges et mettre à l’épreuve votre esprit critique ? Si oui, ce jeu de réflexion est fait pour vous. Et si vous nous donnez la réponse à cette énigme du jour.

Avant de mettre en marche le chronomètre, découvrez ci-après l’expression mathématique à résoudre : 7 + 3 × (8 − 6) − 4 + 6 ÷ 3.

Tic Tac… Tic Tac…

Pensez-vous y arriver à temps ? Découvrons-le. Bon courage. Votre temps commence maintenant. Lancez le compte à rebours.

8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Alors ? Les 8 secondes ont-elles été suffisantes pour trouver la réponse ? Si oui, grand bravo pour votre rapidité de réflexion. Pour en avoir le cœur net, une vérification s’impose.

Quelle règle suivre ?

La rapidité est une qualité, mais la rigueur est indispensable en mathématiques. Une moindre erreur de votre part peut fausser le résultat final.

En effet, la résolution de cette expression arithmétique nécessite l’application des règles de base, notamment de l’ordre de priorité des opérations. Vérifions donc chaque étape du calcul.

Les maths aident à « adopter un certain esprit de rigueur, de synthèse et cela améliorera même l’efficacité de la mémoire », explique le site superprof.fr.

Avec un peu de connaissances en mathématiques, de la motivation, une concentration, l’on saura comment résoudre cette expression en moins de 8 secondes chrono.

Alors ? Alors ? Avez-vous « l’esprit cartésien du mathématicien » ? C’est parti ! On vous décrypte la marche à suivre.

La solution est…

Comme le veut la règle d’or des opérations, il faut d’abord commencer par les calculs à l’intérieur des parenthèses.

Ensuite, on effectue les multiplications et les divisions, en suivant l’ordre d’apparition de gauche à droite et terminer avec les additions et soustractions, également de gauche à droite.

8 – 6 = 2. L’expression devient : 7 + 3 × 2 − 4 + 6 ÷ 3. Enchaînez avec les multiplications et divisions : 3 × 2 = 6 ET 6 ÷ 3 = 2. Voici ce qui reste du défi : 7 + 6 − 4 + 2.

Attaquez-vous aux additions et soustractions (de gauche à droite) : 7 + 6 = 13 ET 13 – 4 = 9 ET 9 + 2 = 11.

Par conséquent, le résultat final de l’expression arithmétique 7 + 3 × (8 − 6) − 4 + 6 ÷ 3 est égal à 11. Avez-vous réussi le challenge ? Si oui, toutes nos félicitations. Vous avez suffisamment démontré vos compétences cognitives.

Sinon, vous pouvez toujours vous améliorer avec des tests mathématiques du genre ou toute autre énigme.