Êtes-vous prêt à mettre vos compétences à l’épreuve avec ce défi mathématique en moins de 7 secondes, testez-vous dès maintenant ! L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Testez-vous avec ce défi mathématique qui laisse tout le monde sans voix, vous avez 7 secondes

Si vous cherchez à stimuler vos capacités cognitives, vous tombez bien. La rédaction vous a déniché l’entraînement cérébral parfait pour vous tester. Ce jeu vous donne l’occasion d’évaluer vos compétences intellectuelles ainsi que votre capacité de résolution de problème.

Seuls ceux qui ont un esprit analytique pourront résoudre cette énigme dans le laps de temps imposé par le concepteur du défi ! Alors ? Pensez-vous pouvoir répondre à tous les critères ? La balle est dans votre camp !

Voici l’expression mathématique à résoudre : 15 + 15 : 15 x 15 : 15 x 2. Allez-vous réussir à relever le challenge dans le délai imparti ? Découvrez-le.

Les bienfaits des défis mathématiques pour le cerveau.

Prendre part à ce genre de travail intellectuel contribue aussi à renforcer l’esprit critique. En outre, cet exercice mental aide à améliorer la vitesse de calcul mental. Les tests mathématiques sont également précieux pour développer votre raisonnement logique et améliorer votre concentration.

« Les jeux d’esprit nous permettent d’entraîner notre mémoire à court terme et, grâce à la neuroplasticité, de stimuler nos capacités cognitives », confirme CogniFit.

Votre mission consiste ici à trouver la solution finale à cette énigme mathématique. Alors ? Pensez-vous pouvoir être à la hauteur ? Étant donné que vous êtes face à une expression mathématique, il faut alors faire appel à une règle bien précise. Il s’agit de celle de PEMDAS ou priorité des opérations ou encore ordre des opérations.

PEMDAS est effectivement « un moyen mnémotechnique qui permet de se souvenir de ces règles de priorité. Il veut dire Parenthèse, Exposant, Multiplication et Division (de gauche à droite), Addition et Soustraction ( de gauche à droite)», est-il expliqué sur WIKIPEDIA.

Passons à la solution

15 + 15 : 15 x 15 : 15 x 2.

Reprenons l’expression étape par étape : on commence directement par les multiplications et divisions, en allant de gauche à droite, en l’absence de parenthèses et des exposants. Donc, on calcule d’abord 15 ÷ 15, ce qui donne 1.

Voici ce que devient alors l’expression : 15 + 1 × 15 ÷ 15 × 2. On poursuit le calcul des opérations : 1 × 15 = 15, puis 15 ÷ 15 = 1. L’expression arithmétique est maintenant : 15 + 1 × 2. Poursuivons avec la multiplication restante : 1 × 2 = 2.

Enfin, il ne nous reste plus qu’à additionner : 15 + 2 = 17. Votre réponse est-elle similaire ? Si oui, grand bravo à vous. Vous méritez toutes nos félicitations.