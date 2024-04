Un casse-tête McDonald’s qui donne faim (et qui vous fera réfléchir). Ce défi en images affole les internautes. Décryptage.

98% des personnes ont échoué

Ce nouveau défi mathématique posté sur Facebook par un blogueur philippin du nom de Keril promet de mettre à rude épreuve vos capacités de logique et de calcul.

Selon Keril, 98% des personnes qui s’y sont essayées ont échoué. Le défi consiste à trouver la valeur des variables puis de résoudre la dernière équation de cette liste bien gourmande : hamburgers, frites McDonald’s et boisson.

Testez votre QI avec ce défi McDonald’s qui fait le buzz !

Le défi consiste à trouver la valeur de la dernière ligne en tenant compte de la valeur de chaque élément représenté par des images. Un casse-tête qui laissera plus d’un affamé de la bonne réponse !

Pour réussir ce défi, il faut faire preuve de réflexion et d’observation attentive. Surtout, ne vous laissez pas berner par la simplicité apparente de l’équation.

Ce casse-tête mathématique est un excellent moyen de tester votre intelligence et vos capacités de résolution de problèmes.

Ce sont plus de 1 600 personnes qui ont relevé le challenge mais sans succès. Et vous ? Serez-vous à la hauteur de l‘énigme mathématique ultra-gourmande. Alors, avez-vous trouvé la bonne réponse ?

Miam miam… Et si vous vérifiez votre réponse à la nôtre ?

Pas besoin d’être un as en maths pour savoir que la boisson vaut 10. Il est également évident que les hamburgers en valent cinq de chaque ( dès que vous passiez à la seconde ligne).

Les choses commencent à se corser lorsqu’on passe à la ligne suivante. Les photos des frites valent chacune deux…

En effet, beaucoup pensent à tort qu’il suffit d’additionner la valeur de chaque frite (2) pour obtenir la valeur totale des frites. Cela a poussé les gens à penser que la dernière ligne est 5 + 2 x 10.

Félicitations à tous nos lecteurs et lectrices qui ont résolu ce succulent casse-tête !

La quatrième ligne du défi mathématique a laissé pas mal d’internautes dans la confusion. En effet, elle met en jeu l’ordre des opérations après avoir inclus le paquet unique de frites. Ce concept mathématique fondamental est trop souvent oublié.

Rappelons que la multiplication précède l’addition. Dans la quatrième ligne, nous avons donc : 1 paquet de frites x 1 boisson = 10

10 + 1 hamburger = 15. La solution attendue est donc 15.

Ce défi mathématique est un excellent moyen de tester vos connaissances en mathématiques et de vous familiariser avec l’ordre des opérations.