© Testez votre intelligence en trouvant la solution à ce défi mathématique en moins de 6 secondes

Testez vos compétences en mathématiques en moins de 6 secondes chrono grâce à cette expression du jour ! C’est à vous de jouer !

Effets bénéfiques du défi mathématique.

Outre vos connaissances de base en mathématiques, ce test du jour vous offre l’occasion idéale pour développer votre capacité à se focaliser. Autrement dit, votre faculté à vous concentrer.

En effet, pour espérer résoudre cette énigme dans le court délai imparti, vous devez à tout prix vous éloigner de toute source de distraction et prendre une bonne dose de concentration. Rappelons que le temps est loin d’être votre meilleur allié.

Tout se joue en l’espace de quelques secondes. Il faut vraiment un esprit analytique pour trouver la réponse dans le laps de temps imposé. Cet exercice mental améliore au passage votre vitesse de traitement de l’information.

En effet, plus vous vous entraînez, plus votre cerveau devient rapide pour effectuer des calculs. Vous gagnerez alors en performances. Vous aurez ainsi la possibilité d’exercer vos compétences en calculs mentaux.

Une bonne gymnastique intellectuelle ne pourra que permettre de garder votre cerveau en forme et d’améliorer (au passage) vos capacités cognitives.

D’ailleurs, ces tests peuvent être pratiqués quotidiennement… À consommer sans modération. N’oublions pas que le cerveau est un organe qui a été fait pour penser… Aussi, n’hésitez pas à l’utiliser pour ce à quoi il a été créé.

Comprendre le réseau neuronal du cerveau.

« Le cerveau est continuellement en mouvance. Il s’adapte en fonction de l’environnement et des réseaux se font et se défont : c’est la plasticité cérébrale », précise institutta.com.

Et attention, votre mémoire se travaille. « Le réseau neuronal, explique le site de l’Institut des troubles d’apprentissage, c’est un peu comme un chemin de randonnée : plus il est fréquenté, plus il se creuse et plus, il devient stable malgré les pluies ».

Contrairement à « un chemin à peine emprunté, à peine construit, il peut être effacé comme 2 neurones qui se déconnectent. Quand on apprend, les messages passent d’un neurone à l’autre. Plus les messages passent d’un même neurone à un autre, plus les connexions seront fortes entre ces neurones. Dans le cerveau, on crée des sentiers de communication entre les neurones », détaille le site de l’ITA.

« Ces sentiers deviennent de plus en plus efficaces et mènent donc à la résolution plus facile de certains problèmes ».

Testez votre intelligence en trouvant la solution à ce défi mathématique en moins de 6 secondes

Votre tâche consiste ici à résoudre 135÷5×7-2=? Pensez-vous y arriver ? Si oui, allez-y ! Votre temps commence maintenant.

Vous avez 6 secondes…

5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Et la solution est juste ICI

Passons directement à la réponse.

Pour résoudre correctement une expression comportant plusieurs opérations, il faut suivre un ordre précis :

P arenthèses

arenthèses E xposants (puissances)

xposants (puissances) M ultiplication et D ivision (de gauche à droite)

ultiplication et ivision (de gauche à droite) Addition et Soustraction (de gauche à droite)

Comme il n’y a pas de parenthèses ni d’exposants. On passe directement aux multiplications et divisions : 135 ÷ 5 = 27, soit 27 x 7 – 2.

Poursuivons avec la multiplication : 27 x 7 = 189. On a finalement : 189 – 2 = 187.

En suivant l’ordre des opérations, on obtient 187 comme réponse finale.