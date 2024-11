Êtes-vous assez doué(e) pour trouver la solution exacte à cette énigme mathématique dans le délai imparti ? Prouvez vos compétences en prenant part à ce challenge.

Testez votre intelligence avec cette énigme mathématique : seuls les plus rapides ont réussi à le résoudre en moins de 7 secondes

Partant(e) pour muscler vos neurones avec ce jeu de réflexion du jour ? Avant de vous y lancer, CafeBagdad vous décrypte tout. Voici l’expression arithmétique à résoudre : ((80−25)+30)×2−(110/10).

Votre mission consiste à trouver la solution en moins de 7 secondes seulement. Vous devez non seulement faire preuve de vos connaissances en mathématiques, mais aussi d’un esprit analytique.

Pour réussir ce défi dans le laps de temps imparti, il faut par ailleurs avoir un sens du détail et de l’observation.

L’entraînement cérébral, un indispensable…

L’objectif ici consiste à « entraîner votre esprit tout en s’amusant ». Nombreux sont ceux qui vont entraîner quotidiennement leur corps à la salle de gym ou de la muscu.

« On en ressort toujours un peu fatigué, mais en meilleure forme, avec l’impression que la machine fonctionne mieux. Pourquoi ne pas faire autant avec son cerveau ? »

« Tout comme le corps, l’esprit a besoin de faire de l’exercice pour rester alerte, vif et en bonne forme. Quand on est à l’école ou étudiant, on entraîne son cerveau qui développe ses capacités sans cesse. Mais une fois adulte, nous laissons malencontreusement cette formidable machine se rouiller peu à peu ».

Mais rassurez-vous : il n’est jamais trop tard pour cela ! Faites preuve de persévérance et n’abandonnez pas à la première difficulté. Vos neurones vous diront merci.

Tic Tac… Tic Tac…

Maintenant que vous comprenez les bienfaits des casse-têtes mathématiques pour votre cerveau, vous êtes peut-être prêt à vous lancer ! Mettez le chronomètre en marche.

Lancement du compte à rebours.

7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Et la solution est…

Seuls ceux qui suivent soigneusement chaque étape pourront réussir ce test ! En effet, sa résolution nécessite l’application d’une règle fondamentale en mathématique : celle de l’ordre de priorité des opérations rappelé par l’acronyme PEMDAS.

Il suffit de mémoriser ce terme pour se souvenir à tout moment de l’ordre des opérations. « La 1ère lettre de chaque opération forment ensemble le mot PEMDAS », explique le site math-coaching.com :

P comme Parenthèses.

E comme Exposants (puissances).

MD pour Multiplications et Divisions.

AS pour Additions et Soustractions.

((80−25)+30)×2−(110/10)

Commencez par le calcul entre parenthèses :80−25=55 puis 55+30=85.

Poursuivre avec 85×2=170. Enchaînez avec la division entre parenthèse : 110/10=11. Et pour terminer, procédez à la soustraction : 170−11=159.