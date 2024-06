Seuls les esprits au-dessus de la moyenne ont la capacité de trouver la solution exacte à ce test mathématique en moins de 11 secondes seulement ! En faites-vous partie ? Pourquoi ne pas le découvrir en prenant part à ce nouveau défi ? Si vous êtes partant(e) pour stimuler votre cerveau, la rédaction de CafeBagdad vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Possédez-vous réellement les compétences cognitives nécessaires pour résoudre ce challenge ?

Ce jeu de réflexion définit si vous êtes plutôt du type logique ou analytique ? Ce défi démontre, par ailleurs, votre créativité. Il met à l’épreuve vos compétences cognitives.

Avec test de QI, vous avez l’occasion de découvrir le potentiel de votre cerveau.

Cet exercice mental développe vos fonctions cognitives en équilibrant vos deux hémisphères. Et même si vous ne réussissez pas ce challenge, cela ne devrait pas vous décourager.

publicité

Pour gagner en performance et améliorer vos capacités, il ne vous suffit que de les travailler régulièrement.

Pour entraîner votre cerveau, n’hésitez pas à faire un tour sur notre site web pour découvrir toute une panoplie de tests avec lesquels vous évaluer.

Testez votre intelligence avec ce défi mathématique qui fait travailler dur les neurones

Prêt(e) ? Lancez votre chronomètre et mettez vos méninges au défi. En vous entraînant de la sorte, sachez que vous contribuez à maintenir votre cerveau actif tout en vous amusant.

Sans plus tarder, la rédaction vous propose cette expression mathématique que vous devez absolument résoudre dans les 11 secondes. La voici : « 190÷2×6-5 ».

Votre mission est toute simple : trouver la bonne réponse dans le délai imparti. Pour ce faire, vous devez surtout mettre en exergue une règle de signes en arithmétique de base. Ce jeu prouvera une bonne fois pour toutes vos compétences en calcul.

Pensez-vous pouvoir réussir ce test QI ?

Tout le monde n’a pas toujours été en mesure de trouver la solution à ce défi mathématique compliqué. Seules les plus analytiques sont parvenues à relever le défi en quelques secondes.

11… 10… 9… 8… 7… 6… 5… 4… 3… 2… 1… 0

Le temps est écoulé.

Alors ? C’est bon pour vous ? Découvrons ensemble la réponse exacte attendue.

Et si vous découvrez maintenant la solution ?

Pour résoudre cette expression 190÷2×6-5, vous devez obligatoirement suivre l’ordre des opérations, règle connue sous l’acronyme PEMDAS : parenthèses, exposants, multiplication et division (de gauche à droite), et addition et soustraction (de gauche à droite).

Comme nous n’avons ici ni parenthèses ni exposants, procédons directement à la multiplication et à la division de gauche à droite. Divisons d’abord 190 par 2, pour avoir 95.

Ensuite, multiplions 95 par 6, pour obtenir 570. Enfin, soustraire 5 de 570. La solution finale attendue est donc la suivante : 190÷2×6-5 = 570 – 5 = 565. Bravo à tous ceux qui ont relevé le challenge dans le laps de temps fixé.