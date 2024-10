Prêt à vous mesurer à un casse-tête digne des esprits brillants ? Si oui, alors ce défi est fait pour vous ! Bon courage ! Vous avez 8 secondes devant vous pour résoudre cette énigme du jour ! L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous décrypte tout à travers cet article.

Testez votre intelligence avec ce défi mathématique intrigant

Ce casse-tête mathématique a été conçu pour évaluer votre quotient intellectuel tout en actionnant vos neurones. Alors ? Prêt à se creuser la tête ? Voici l’expression mathématique du jour : 32 : (18 + 7) – 14.

Ce défi nécessite à la fois une approche méthodique, mais aussi une pensée critique.

Pour sa résolution, vous devez appliquer le bon concept mathématique de base. Allez-vous vous en souvenir ? Si oui, parviendrez-vous à le faire dans le délai imparti ?

Votre temps commence maintenant

N’oubliez pas : vous n’avez que 8 secondes chrono pour tout résoudre avec brio. Partant(e) ? Si oui, lançons le compte à rebours dès maintenant.

8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Le temps est écoulé.

Ce laps de temps vous a-t-il permis de relever le challenge ? Oui ? Eh bien, grand bravo pour votre rapidité cérébrale. Vous avez assez prouvé vos capacités cognitives.

Alors ? Le test a-t-il été facile pour vous ou plutôt le contraire ?

Mais pour en avoir le cœur net, nous vous proposons tout de même de vérifier votre réponse à la nôtre. La solution est proposée en fin de cet article.

Si vous répondez par la négative, pas de soucis. La rédaction vous détaille la réponse pour en faciliter la compréhension.

La solution est juste ICI ! Ne défilez pas votre curseur trop vite !

Mais avant tout, sachez que pour résoudre cette expression mathématique, la règle consiste à appliquer l’ordre de priorité des opérations. Cette règle est rappelée par l’acronyme PEMDAS.

En mathématiques, il s’agit d' »un ensemble de règles d’usage faisant consensus au sein de la communauté des mathématiciens ».

« Elle précise l’ordre dans lequel les calculs doivent être effectués dans une expression complexe », peut-on lire dans WIKIPEDIA.

« Il signifie Parenthèse, Exposant, Multiplication et Division, Addition et Soustraction ; multiplication et division étant sur un même niveau, tout comme addition et soustraction. »

Voyons cela étape par étape. Effectuons, en premier lieu, l’opération entre parenthèses : (18 + 7) = 25. Puis, remplaçons le résultat de l’opération entre parenthèse dans l’expression mathématique : 32 : 25 – 14.

Poursuivons avec la division : 32 : 25 = 1,28. Enfin, effectuons la soustraction : 1,28 – 14 = -12,72. Donc, le résultat final de ce casse-tête mathématique 32 : (18 + 7) – 14 est égal à -12,72. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse.