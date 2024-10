Parviendrez-vous à trouver la réponse exacte à cette énigme mathématique en l’espace de 13 secondes seulement ? Allez-y ! Prouvez-nous de quoi vous êtes réellement capables ! Bon courage à vous pour la suite.

Testez vos compétences en mathématiques avec ce challenge du jour : réussirez-vous à le faire en moins de 13 secondes ?

C’est un test qui va non seulement permettre de « vérifier votre habileté avec les chiffres », mais également « d’améliorer votre vitesse de traitement d’informations et votre précision ». Sa résolution fait appel à un esprit analytique et un mode de raisonnement logique.

Il faut également un esprit critique pour s’assurer de trouver la bonne réponse dans le laps de temps défini. Voici l’expression à résoudre : (90+30)−(100/5)×2+85.

Assurez-vous de bien suivre l’ordre des opérations (priorité aux parenthèses, exposants, multiplication et division (de gauche à droite), addition et soustraction (de gauche à droite) pour ne pas rater la réponse attendue.

Pour les as en mathématiques, le vrai challenge consiste à résoudre cette énigme dans le temps imparti, soit uniquement 13 secondes chrono. Prêt à vous y mettre ?

Lancement du compte à rebours

Prenez votre Smartphone et démarrez le chrono ! Votre temps commence maintenant.

13 secondes… 12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Alors ? Il est temps de voir si vous avez été à la hauteur du défi. Avez-vous des compétences cognitives ? Êtes-vous le genre de personne dotée d’une capacité de résolution de problèmes mathématiques ? Ce jeu vous le dira.

Avant d’entrer dans les détails, sachez que la résolution de ce défi fait appel à la règle PEMDAS qui nous définit l’ordre de priorité des opérations à résoudre dans l‘expression arithmétique.

Ce casse-tête mathématique est excellent pour stimuler le cerveau. Il contribue par ailleurs à améliorer grandement notre capacité de concentration, notre mémoire ainsi que notre aptitude à prendre des décisions pertinentes.

Et si l’on passe maintenant à la réponse finale de cette énigme mathématique du jour ?

(90+30)−(100/5)×2+85

Effectuez les opérations entre parenthèses : (90+30) = 120 ET (100/5) = 20.

L’expression devient ainsi : 120 – 20 × 2 + 85.

Poursuivons avec les multiplications : 20 × 2 = 40. L’expression arithmétique devient : 120 – 40 + 85. Enchaînez avec les additions et soustractions (de gauche à droite) : 120 – 40 = 80 ET 80 + 85 = 165.

Avez-vous pu obtenir le même résultat ? Oui ? Félicitations à vous ! Vous avez assez fait preuve d’excellentes compétences en calcul.

Si ce n’est pas le cas, pensez à vous exercer davantage. Vous noterez qu’au fur et à mesure de vos efforts, vous gagnerez en performances. Entraînez-vous à partir des défis disponibles sur notre site web.