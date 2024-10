Réussirez-vous à résoudre cette énigme mathématique en l’espace de 11 secondes seulement ? Montrez de quoi vous êtes capables ! CafeBagdad vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Testez vos compétences cognitives avec ce test de mathématiques, seul un petit pourcentage peut le résoudre en moins de 11 secondes

Ce test a été spécialement conçu pour mettre vos compétences en mathématiques à l’épreuve. Il en va de même de vos capacités de résolution de problèmes.

Alors, partant(e) pour vous tester ? Et si vous le découvrez avec ce puzzle du jour ? Êtes-vous prêt à relever le défi ? Voici l’expression mathématique à résoudre : (28−12)×(25÷5)+(30−15).

Pour réussir ce challenge, il faut absolument respecter le délai imparti de 11 secondes ainsi que la règle de priorité des opérations ou PEMDAS qui

définit le bon ordre à suivre dans la résolution de cette expression mathématique.

Comment ça marche ? Selon ce concept de base, il faut tout d’abord commencer par les opérations à l’intérieur des parenthèses, puis procédez à la multiplication et à la division (étant donné l’absence d’exposant, NDLR) et, enfin, finir avec l’addition et à la soustraction.

Maintenant que tout soit clair, lancez votre compte à rebours. Votre temps commence maintenant. Vous avez 11 secondes chrono devant vous !

Tic Tac… Tic Tac…

11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Dites-nous : avez-vous pu relever le challenge avec brio ? Si vous estimez que oui, vérifions-le avec la solution proposée ci-après.

En revanche, si votre réponse est non… Pas de soucis. On vous détaille la solution étape par étape tout en appliquant la règle PEMDAS.

Et la solution à cette énigme est…

(28−12)×(25÷5)+(30−15)

Effectuons les opérations entre parenthèses: (28 – 12) = 16 ET (25 ÷ 5) = 5

ET (30 – 15) = 15. L’expression devient alors : 16 × 5 + 15.

Puis, effectuons la multiplication : 16 × 5 = 80. L’expression devient par conséquent : 80 + 15. Il ne reste plus qu’à faire l’addition : 80 + 15 = 95.

Le résultat final de ce défi mathématique (28−12)×(25÷5)+(30−15) est donc égal à 95. Alors ? Votre réponse est-elle la même ? Si oui, grand bravo à vous ! Vous méritez toutes nos félicitations. On vous envoie une salve d’applaudissements !

Dans le cas contraire, développez votre esprit critique et améliorez vos capacités cognitives en vous entraînant davantage avec des exercices mentaux du genre ou avec d’autres énigmes intellectuelles.

Vous noterez qu’au fur et à mesure de vos efforts, vous gagnerez en performances en la matière.

Avez-vous apprécié ce casse-tête mathématique ? Oui ? N’hésitez pas à le partager autour de vous ! Nous apprécierons grandement.