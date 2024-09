Serez-vous à la hauteur de cette nouvelle énigme en moins de 10 secondes chrono seulement ? Et si vous le découvrez ? On vous décrypte tout à travers nos prochaines lignes.

Testez vos compétences avec cet exercice mental du jour, vous avez 10 secondes seulement !

Seuls les plus attentifs réussiront ce test mathématique dans le délai imparti ! La concentration est de mise. D’ailleurs, ce défi a mis beaucoup en difficulté.

Ce challenge mobilise non seulement vos compétences en mathématiques, mais aussi votre capacité à résoudre les problèmes mathématiques ainsi que vos capacités d’analyse.

Mais rappelez-vous, vous n’avez que 10 secondes pour relever ce casse-tête. Voici l’expression à résoudre : 72 – 8 × 7 + 84 ÷ (6 + 6).

Votre temps démarre maintenant !

Partant(e) ? Si oui, lancez le compte à rebours dès maintenant. Votre temps commence maintenant.

Tic… Tac…Tic… Tac… (le temps presse).

Le temps est écoulé.

Avez-vous réussi ? Le laps de temps imposé vous a-t-il suffi pour résoudre cette expression arithmétique ?

La règle d’or à appliquer pour réussir ce test mathématique

Il est important de ne pas se laisser tromper par l’apparente simplicité de ce défi mathématique. Pour résoudre une chaîne d’opération du genre, il faut à chaque fois faire usage de la règle mathématique rappelée par l’acronyme PEMDAS.

Il s’agit d’une mnémotechnique destinée « à se souvenir de l’ordre prioritaire des opérations mathématiques ».

Il faut toujours commencer par « les éléments entre parenthèses, les valeurs avec exposant, les multiplications et divisions sans distinction en partant de la gauche, les additions et soustractions sans distinction en partant de la gauche« , est-il détaillé fr.wiktionary.org.

Et si vous découvrez la réponse finale à ce défi ? La voici !

Voyons ensemble comment résoudre cette expression mathématique étape par étape en respectant l’ordre des opérations mathématiques.

72 – 8 × 7 + 84 ÷ (6 + 6)

Résolvons tout d’abord les parenthèses : (6 + 6) = 12. L’expression devient : 72 – 8 × 7 + 84 ÷ 12. Effectuons les multiplications et divisions, en allant de gauche à droite : 8 × 7 = 56 et 84 ÷ 12 = 7.

L’expression devient plus simplifiée : 72 – 56 + 7. Enchaînons avec les additions et soustractions, de gauche à droite : 72 – 56 = 16 et 16 + 7 = 23.

Donc, la solution de l’expression 72 – 8 × 7 + 84 ÷ (6 + 6) est égale à 23.

La réponse attendue est donc 23. Avez-vous un résultat similaire ? Si oui, vous méritez toutes nos félicitations. On vous envoie une salve d’applaudissements.

Si ce n’est pas le cas, pas de soucis. Vous n’avez qu’à travailler davantage vos compétences cognitives en prenant part à d’autres défis (comme ceux disponibles sur notre site web).

Vous remarquerez qu’au fil du temps, vous verrez vos performances s’améliorer. Si le jeu vous a plu, n’hésitez pas de partager à vos proches. Vous pourrez même comparer vos compétences entre vous.