Test de QI : 8-8= 8. Corrigez l’équation en retirant une et une seule allumette dans un laps de temps bien défini. On vous donne plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Conseils pour réussir facilement les équations à allumettes.

Encore un de ces défis qui met à l’épreuve vos compétences mathématiques ! Êtes-vous partant(e) pour relever ce challenge qui a donné un mal de crâne à plusieurs utilisateurs ?

Petit conseil : pensez à bien visualiser l’équation. Ensuite, armez-vous d’une bonne dose de concentration pour trouver l’erreur dans ladite équation puis retirer une allumette afin de la corriger.

Testez vos compétences avec ce jeu d’allumettes : corrigez cette équation 8-8 = 8 en retirant 1 seule correspondance

Gardez bien à l’esprit que vous n’avez qu’une seule allumette à bouger pour parvenir à la bonne réponse. Voici l’opération mathématique à résoudre : 8-8= 8. Comme vous pouvez le voir, cette équation n’est pas correcte.

Déterminez quelle allumette vous devez absolument changer de place pour résoudre cette équation mathématique.

Essayez autant de fois que vous le souhaitez, mais n’oubliez pas que vous devez résoudre le test QI dans 20 secondes. Voilà qui ajoute de la difficulté à cette énigme mathématique. Démarrez votre chronomètre.

Si au bout de plusieurs tentatives, vous ne parvenez toujours pas à déterminer la correspondance idéale, sachez que nous vous présenterons la solution à ce casse-tête en fin d’article.

Et si vous découvrez maintenant la réponse en images ?

Le temps est écoulé. Avez-vous réussi le challenge ? Si oui, toutes nos félicitations. Voyons ci-après la solution en images :

« Par jour, on pourrait créer 1400 nouveaux neurones dans les régions de mémoires ».

Stimuler son cerveau aide à maintenir et à améliorer ses capacités cognitives, y compris la mémoire. Le cerveau est un organe capable de s’adapter au vieillissement.

« La surface et la profondeur des réseaux neuronaux ont la capacité de s’étendre. C’est la neuroplasticité. Des nouveaux neurones peuvent naître à tout âge à partir des neurones souches embryonnaires », explique le Dr Bernard Croisile, neurologue et chef du service de neuropsychologie aux hospices civils de Lyon. Par jour, poursuit le spécialiste, on pourrait créer 1400 nouveaux neurones dans les régions de mémoires sous condition d’une stimulation suffisante ».

« Tout comme le corps humain qui comprend de nombreux muscles. Tout comme un exercice de musculation ne fait travailler qu’une partie du corps, chaque type d’activité ne stimule qu’une partie du cerveau. Vivre au quotidien de manière active et stimulante est la meilleure façon d’entretenir l’ensemble de ses fonctions cognitives », détaille le Dr Bernard Croisile.