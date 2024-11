Serez-vous à la hauteur de cette nouvelle énigme mathématique ? Seuls les plus forts réussiront à la résoudre dans le délai imparti ! CafeBagdad vous explique tout en détails à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Testez vos compétences avec ce défi mathématique express : Seulement 1 personne sur 20 y parvient en 9 secondes

Êtes-vous prêt à mettre vos compétences en mathématiques à l’épreuve avec ce défi du jour ? Si oui, voici pour vous l’expression arithmétique du jour : ((45+25)×2)−((110/5)+10).

Votre mission consiste à trouver la solution à ce défi en moins de 9 secondes seulement. Pour arriver à relever le challenge dans ce très court laps de temps, vous devez faire preuve d’un esprit critique et d’un sens de l’analyse.

Il faut également des bagages mathématiques pour trouver la bonne règle à appliquer face à une chaîne d’opérations du genre. Partant ? Si oui, votre temps commence maintenant.

Attention, le temps n’est pas votre allié !

Prenez votre Smartphone et lancez le compte à rebours. Vous avez 9 secondes devant vous.

9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Dites-nous : avez-vous réussi à trouver la bonne réponse ? Si oui, grand bravo à vous pour votre rapidité et votre courage. Si ce n’est pas le cas, pas de soucis non plus. Au moins, vous aurez essayé.

Règle incontournable pour résoudre ce type d’expression arithmétique

Faire des exercices du genre aide à améliorer vos capacités cognitives ainsi qu’à développer votre raisonnement et votre sens de la logique. Pour le défi du jour, il fallait effectivement appliquer l’ordre de priorité des opérations.

Pour se rappeler cette règle, souvenez-vous tout simplement de l’acronyme PEMDAS. Elle définit l’ordre dans lequel les opérations doivent être effectuées :

Les Parenthèses.

Les Exposants (puissances et carrés).

Les Multiplications et Divisions.

Les Additions et Soustractions.

Et si vous découvrez la solution finale à cette énigme ?

((45+25)×2)−((110/5)+10).

Débutons par les opérations entre parenthèses. La première parenthèse d’abord : 45 + 25 = 70. Puis la deuxième parenthèse (intérieur) : 110 / 5 = 22. Ensuite, la deuxième parenthèse (complète) : 22 + 10 = 32.

L’expression mathématique devient donc : 70 × 2 − 32. Poursuivons avec les multiplications et soustractions restantes : 70 × 2 = 140 ET 140 − 32 = 108. Le résultat final du challenge est égal à 108.

