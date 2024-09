Vous avez 11 secondes chrono pour résoudre ce casse-tête mental du jour ! Pensez-vous pouvoir être à la hauteur ? Et si vous le découvrez ?

Les énigmes ont été conçues pour mettre à l’épreuve à la fois nos facultés de réflexion, mais aussi nos compétences en résolution de problèmes mathématiques.

Peu importe leurs formes, ils contribuent tous à améliorer nos capacités cognitives. Leur résolution dépasse le simple divertissement ; au contraire, c’est un entraînement cérébral bénéfique aux neurones.

Quelle que soit la nature de ces exercices mentaux (visuelle, spatiale ou linguistique, ils stimulent nos fonctions cognitives.

Leur résolution va bien au-delà du simple plaisir ; ils constituent une véritable gymnastique cérébrale, indispensable au bon fonctionnement de nos neurones.

Ces tâches cognitives nous aident à garder notre cerveau en forme en stimulant notre esprit critique, notre mémoire ainsi que notre logique. Elles améliorent aussi bien les fonctions exécutives que la plasticité cérébrale.

La « surprenante plasticité » du cerveau humain

Effectivement, « cet organe que l’on pensait immuable est en fait doué d’une surprenante plasticité« , reconnaissent Pauline Spéder, responsable du groupe plasticité cérébrale en réponse à l’environnement de l’Institut Pasteur et Pierre-Marie Lledo, directeur de recherche CNRS, chef d’unité « Perception et mémoire » à l’Institut Pasteur, et directeur du laboratoire « Gènes, Synapses et Cognition ».

« Certaines zones de notre cerveau peuvent produire, tout au long de notre vie, de nouveaux neurones. Lorsqu’il est lésé notamment, le cerveau est capable de se réorganiser dans une certaine mesure pour compenser ces lésions », expliquent les spécialistes au micro de Radio France.

Testez vos capacités cognitives avec cette énigme mathématique en 11 secondes

Aussi, il faut penser à bien stimuler son cerveau. Pour cela, la rédaction vous a déniché cette énigme du jour. Voici l‘expression mathématique à résoudre : [ 3 + 2 × ( 5 – 2) ] ÷ 3.

Avant de vous y mettre, mettez-vous au maximum de votre concentration. Pour résoudre ce défi du jour, vous devrez bien analyser le problème.

Pensez-vous pouvoir le faire dans le laps de temps donné ? Si oui, votre temps commence maintenant !

Lançons le compte à rebours.

11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

La solution est juste là !

C’est bon pour vous ? Pensez-vous avoir trouvé la bonne réponse ? Si oui, passons à la solution. Pour l’énigme d’aujourd’hui, il faut obligatoirement utiliser l’ordre de priorité des opérations selon PEMDAS :

Parenthèses

Exposants (puissances)

Multiplication et Division (de gauche à droite)

Addition et Soustraction (de gauche à droite).

Voyons comment résoudre cette expression étape par étape. Résolvons d’abord ce qui est entre parenthèses : (5 – 2) = 3.

[ 3 + 2 × 3 ] ÷ 3

Passons ensuite à la multiplication à l’intérieur des crochets : 2 × 3 = 6.

[ 3 + 6 ] ÷ 3

Puis à l’addition à l’intérieur des crochets : 3 + 6 = 9.

L’expression finale devient 9 ÷ 3. Effectuons la division finale : 9 ÷ 3 = 3

Donc, la réponse attendue est 3. Bravo à tous ceux qui ont trouvé.

Ceux qui n’ont pas relevé le challenge, quant à eux, ont besoin davantage d’entraînement cérébral.