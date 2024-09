Êtes-vous assez intelligent et logique pour identifier quelle horloge est réelle dans ce casse-tête du jour ? Vous avez 15 secondes chrono devant vous ! C’est parti ! On vous décrypte tout dans nos prochaines lignes.

Test QI : trouvez l’intrus dans cette énigme à horloge, vous avez 15 secondes

Pour cette fois, c’est votre raisonnement logique qui sera ici mis à l’épreuve. En outre, ce challenge du jour teste vos capacités d’observation et de réflexion rapide.

Rappelons que vous n’avez que 15 secondes pour trouver la bonne réponse et éliminer l’intrus dans cette illustration. Dites-nous : êtes-vous prêt à évaluer vos capacités cognitives ?

Si oui, prenez tout d’abord une grande respiration. Cet exercice mental nécessite en effet beaucoup de concentration. Ne mettez votre chronomètre en marche que lorsque vous êtes bien prête. Le temps n’est pas votre allié.

Cet exercice mental peut parfois faire appel à la pensée latérale. Si besoin, il ne faut surtout pas hésiter. En effet, l’une des montres dissimule discrètement un défaut qui le trahit. Mais faut-il encore pouvoir le déceler à temps ?

Votre temps commence.

Alors ? Prêt à vous y mettre ? Si vous estimez être assez analytique et logique, ce test ne devrait pas vous faire reculer. Mais pour le savoir, il faudrait s’y mettre ! C’est à vous de donner le top départ !

15 secondes… 14 secondes… 13 secondes… 12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Comme vous pouvez le voir dans l’image accompagnant cet article, vous avez devant vous deux montres-bracelets. Au premier coup d’œil, ils donnent l’air d’être identiques.

Prêt pour découvrir la solution ?

Toutefois, si vous examinez minutieusement les deux images, l’un d’entre eux est un intrus. Le défi consiste donc à identifier laquelle des montres est la bonne et laquelle ne l’est pas.

Et attention, pour le trouver dans le délai imparti, il faut être un as de l’observation et du détail. Pensez-vous l’avoir identifié dans le laps de temps donné ? Voyons-le ensemble.

Roulement de tambour… la montre-jouet est la numéro 1. La vraie montre n’est donc nulle autre que la numéro 2 ! Pourquoi, vous demandez-vous ?

Pour le comprendre, attardez-vous sur la longueur de l’aiguille des minutes de la montre numéro 1. Comme vous pouvez le constater, elle est trop longue. Ce qui empêche un bon mouvement autour du cadran.

Alors ? C’est bon pour vous !

Pour ceux qui ont réussi le challenge, eh bien… Toutes nos félicitations ! Vous avez vraiment l’œil d’un détective !

Si vous n’avez pas bien deviné, vous pouvez toujours vous améliorer. Plus vous vous entraînez, plus vous deviendrez performant(e).