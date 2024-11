Vous avez 17 secondes en tout pour résoudre ce test mathématique du jour ! Allez-vous le réussir avec brio dans ce délai imparti ? Voyons-le ensemble.

Test QI : trouvez la solution à cette expression mathématique en seulement 17 secondes

Pas de calculatrice, ni de stylo, ni de feuille de papier ! Tout devrait s’effectuer dans votre esprit. Pour beaucoup de participants, les 17 secondes ont largement été suffisantes ! Qu’en sera-t-il de vous ?

Parviendrez-vous à résoudre le défi mathématique dans ce laps de temps donné ? La résolution de ce problème nécessite des connaissances en mathématiques et un esprit analytique.

L’expression arithmétique à résoudre est la suivante : 53 – 6 ÷ 2 + 7 – 39 ÷ 3.

Pour réussir à relever ce challenge, vous devez avant tout faire preuve de concentration. Il est important de prêter attention à chaque détail du calcul pour ne surtout pas tromper d’étapes (et donc de réponse).

Serez-vous à la hauteur en moins de 17 secondes chrono ?

Ce casse-tête vous donne ici l’occasion de tester votre capacité à appliquer correctement l’ordre des opérations. 17 secondes. Partant(e) ? Votre temps commence maintenant.

Lançons le compte à rebours.

17 secondes… 16 secondes… 15 secondes… 14 secondes… 13 secondes… 12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Vous devez tout d’abord commencer par décomposer l‘expression mathématique. Puis, passer au calcul mental. Vous devez vous montrer habile pour appliquer les bonnes stratégies mathématiques.

L’objectif est de « simplifier un problème complexe, en exploitant des propriétés spécifiques des nombres ou des opérations. Cela permet d’obtenir une réponse plus rapidement ou plus efficacement », explique-t-on sur superprof.fr.

La pratique régulière des exercices mentaux du genre contribue à développer un esprit critique.

N’oubliez pas : « le cerveau est comme n’importe quel muscle : si on l’entraîne, on progresse et on réussit à l’utiliser efficacement au quotidien !»

Quid de la solution ?

Pour revenir à cette énigme du jour, sachez qu’il faut appliquer la règle PEMDAS qui « établit l’ordre des calculs lorsque des expressions mathématiques comprennent différentes opérations comme l’addition, la soustraction, la multiplication et la division ».

Voici la priorité à suivre : Parenthèse, exposants, multiplication et division (de gauche à droite), addition et soustraction (de gauche à droite).

53 – 6 ÷ 2 + 7 – 39 ÷ 3

Effectuer les divisions : 6 ÷ 2 = 3 ET 39 ÷ 3 = 13. L’expression devient 53 – 3 + 7 – 13.

Enchaînez avec les additions et soustractions : 53 – 3 = 50 ET 50 + 7 = 57 ET

57 – 13 = 44.

Le résultat de l’expression mathématique 53 – 6 ÷ 2 + 7 – 39 ÷ 3 est égal à 44. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la réponse dans le laps de temps donné.

Si ce n’est pas votre cas, pensez à vous exercer encore plus pour gagner en performances.