Si vous réussissiez ce nouveau défi, cela pourrait suggérer un QI élevé ! Vous avez 17 secondes pour résoudre le problème avec brio ! CafeBagdad vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Test QI : testez votre acuité numérique en identifiant le nombre manquant dans le laps de temps défini

Cette tâche peut paraître un jeu d’enfant au premier abord, mais elle nécessite une attention particulière. Pensez-vous pouvoir le résoudre dans le délai imparti ? Si la réponse est oui : bon courage à vous !

Avez-vous ce qu’il faut pour trouver le nombre manquant dans le laps de temps défini ? Si oui, prouvez-le. Donnez-nous le top !

Si c’est OK pour vous, il ne reste donc plus qu’à lancer le chronomètre et à vous y mettre. C’est parti ! CafeBagdad vous détaille tout.

publicité

Cet exercice mental mettra non seulement à l’épreuve votre acuité, vos compétences numériques mais aussi stimuler votre quotient intellectuel.

Votre temps commence maintenant. Jetez un œil à l’image proposée dans l’article pour y chercher des indices permettant de résoudre l’énigme.

17 secondes chrono pour relever le challenge du jour !

Vous devez tout résoudre en moins de 17 secondes seulement. La question est maintenant de savoir si vous allez réussir ou pas.

3…

2…

1…

Votre temps est écoulé. Verdict ? Avez-vous trouvé le nombre manquant correspondant au point d’interrogation ? CafeBagdad vous propose la réponse ci-après. Vérifions ensemble si celle-ci correspondant à la vôtre.

Et si vous découvrez la solution en image ?

Le nombre manquant est 24. Est-ce pareil que pour vous ? Si oui, félicitations à vous. Voyons maintenant comment on en est arrivé-la.

12×4 = 48

22×4 = 88

Donc 24×4 = 96. Par déduction, la valeur à identifier ne peut être égal qu’à 24.

Découvrez la solution en image juste après :

Si votre réponse est exacte, vous méritez une salve d’applaudissements. Grand bravo à vous.

En revanche, si ce n’est pas le cas, pas de soucis. Pensez à améliorer vos compétences cognitives en vous offrant régulièrement un entraînement cérébral.

Entraînez-vous avec notre panoplie de défis.

Vous pouvez à votre convenance vous mettre à des jeux de réflexion, de logique comme ceux-ci ou opter plutôt pour des tests mettant en jeu votre sens d’analyse ou encore des défis visuels/ illusions d’optiques pour mettre en avant votre sens du détail.

Sans oublier les casse-têtes mathématiques pour les férus de cette discipline. Il y a aussi des jeux de différences.

Si ce test vous a plu, n’hésitez pas à le partager avec vos proches. Comparez vos performances entre vous.