Seules les personnes avec un QI élevé peuvent résoudre ce problème de maths 25 : ( 13 – 4 x 2 ) = ?

Test QI : seuls les plus intelligents peuvent résoudre cette expression arithmétique

Il existe plusieurs tests basés sur l’utilisation de nos compétences en résolution de problèmes et qui peuvent indiquer si la personne concernée a un QI élevé ou non. Cette expression arithmétique devenue virale sur le web prétend que « seules les personnes avec un QI élevé » auront la capacité de trouver la bonne réponse.

Les tests de quotient intellectuel évaluent différentes compétences cognitives, à savoir, nous énumère le quotidien Ouest France, « la compréhension verbale, le raisonnement abstrait, la mémoire de travail et la vitesse de traitement des informations ».

Origine des tests QI.

C’est à l’aube du XXe siècle que les tests de QI ont vu le jour, grâce à Alfred Binet et Théodore Simon. Leur objectif premier était d’identifier les enfants confrontés à des difficultés d’apprentissage afin de leur proposer un soutien pédagogique adapté.

Depuis leur création, les tests de QI se sont multipliés et servent désormais d’outils d’évaluation de l’intelligence dans les domaines scolaire, professionnel et clinique.

Si les tests de QI ont acquis une large reconnaissance, ils ne sont pas sans limites. Ils se concentrent principalement sur la mesure des aptitudes cognitives, comme le raisonnement, la résolution de problèmes et la mémoire.

Or, l’intelligence va beaucoup plus loin. Elle inclut l’intelligence émotionnelle, la créativité et les compétences pratiques. Des facettes de l’intelligence qui restent souvent inexploitées par les évaluations traditionnelles basées sur le QI.

Prêt pour la solution ?

Si vous êtes partant(e) pour un défi ? Voici l’expression du jour que vous devez résoudre : 25 : ( 13 – 4 X 2 ) = ?… Tic Tac… C’est bon pour vous ? Combien ça donne ?

Pour le résoudre, le secret consiste à maîtriser l’ordre des opérations, une sorte de feuille de route pour résoudre ces expressions efficacement et précisément.

Il se base sur le principe de priorité accordé à certaines opérations par rapport à d’autres. La multiplication et la division ont une importance égale et doivent être effectuées de gauche à droite.

De même, l’addition et la soustraction partagent également la même priorité et doivent être exécutées de gauche à droite. Cependant, lorsque des parenthèses ou des crochets sont présents, les opérations qu’ils contiennent doivent être effectuées en premier.

Votre réponse est-elle vraie ?

Selon les règles établies, nous devons commencer par traiter l’expression entre parenthèses :

13 – 4 x 2 = 13 – 8 = 5

Maintenant, nous pouvons remplacer ce résultat dans l’expression d’origine :

25 : (13 – 4 x 2) = 25 : 5

25 : 5 = 5.