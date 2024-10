Pouvez-vous résoudre cette équation mentalement en l’espace de 20 secondes chrono ? Testez vos capacités cognitives et allez-y !

Test QI : seuls les plus intelligents peuvent relever ce challenge en moins de 20 secondes chrono !

Prêt à tester vos compétences en calcul mental avec cette expression mathématique ? Si vous cherchez à stimuler vos neurones avec un entraînement cérébral de taille, vous tombez bien ! La rédaction vous a déniché le bon test pour évaluer vos compétences cognitives.

Votre mission consiste à trouver combien fait vraiment -5 + 6 x 3 ÷ 2 – 4 ? Ne sous-estimez surtout pas cette expression mathématique. Aussi simple qu’elle en a l’air, le résultat pourrait vous surprendre !

Parfois même les opérations les plus simples peuvent dissimuler des pièges. Aussi, pensez à prendre une bonne dose de concentration avant de vous y mettre.

Vous avez 20 secondes devant vous pour trouver la réponse à cette énigme. Sans plus attendre, mettez votre esprit au défi avec ce test de QI. Partant(e) ? Démarrez votre chronomètre et lancez le compte à rebours.

Tic Tac… Tic Tac…

Votre temps commence maintenant.

Votre temps est écoulé.

Dites-nous ? Avez-vous trouvé la réponse attendue ?

Avez-vous trouvé la bonne réponse dans le délai imparti ? Il faut savoir que l’une des erreurs les plus courantes en mathématiques, c’est de négliger l’ordre correct des opérations.

Résoudre des expressions comme la nôtre -5 + 6 x 3 ÷ 2 – 4 sans prendre compte des règles de base peut effectivement conduire à des résultats erronés. Comme vous pouvez voir ici, il n’y a pas de parenthèses ni d’exposants (puissances).

Et si l’on passe maintenant à la solution à ce casse-tête mathématique ?

Selon PEMDAS, la multiplication et la division sont prioritaires devant l’addition et la soustraction. Les opérations devront être effectuées de gauche à droite.

En suivant l’ordre des opérations, 6 x 3 = 18 ET 18 ÷ 2 = 9. Notre expression mathématique devient alors : -5 + 9 – 4.

Il ne reste plus que des additions et des soustractions. De gauche à droite, on a -5 + 9 = 4

ET 4 – 4 = 0. Donc, le résultat final attendu du Test QI : seuls les plus intelligents peuvent relever ce challenge en moins de 20 secondes chrono ! -5 + 6 x 3 ÷ 2 – 4 est égal à 0.

Avez-vous réussi à relever le challenge à temps ? Si oui, grand bravo à vous. Dans le cas contraire, pas de soucis. Exercez-vous davantage pour développer vos capacités cognitives.

Pour vous entraîner, vous avez le choix entre les énigmes mathématiques, les puzzles d’allumettes, les jeux d’observation, les défis visuels, la recherche du nombre manquant et bien d’autres. Le défi vous a plu, partagez-le autour de vous.