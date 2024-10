Estimez-vous pouvoir relever ce challenge mathématique dans le laps de temps imparti ? Si oui, montrez-nous de quoi vous êtes capables ! On vous explique tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Test QI : seuls 23% ont réussi à trouver la bonne réponse parmi les trois en 7 secondes chrono

Tout le monde n’a pas réussi à résoudre le casse-tête mathématique du jour en moins de 7 secondes ! Comme vous l’avez lu, seuls quelques-uns y sont parvenus dans le délai imparti.

Faites-vous partie d’entre eux ? Si vous pensez que oui, n’attendez pas pour relever le défi. L’expression à résoudre est la suivante : ((35−15)×2)+(40÷10)−8.

La résolution de ce défi mathématique nécessite des compétences cognitives, un esprit analytique et une vitesse de rapidité de traitement d’informations. Le vrai challenge ici consiste à respecter le laps de temps donné.

En 7 secondes, saurez-vous lequel de ces trois réponses est la bonne : 32, 36 et 40 ?

Lancement du compte à rebours activé.

Partant(e) pour vous tester ? Lançons immédiatement le compte à rebours. Vous avez 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Quelle règle appliquer ? On vous détaille tout.

Alors ? Avez-vous relevé le challenge à temps ? CafeBagdad vous détaille les étapes à suivre. Mais avant cela, la rédaction vous explique d’abord la règle de base à appliquer : celle de l’ordre de priorité des opérations.

Pour ne pas se tromper lors de la résolution d’une chaîne d’opérations, pensez à l’acronyme PEMDAS (Parenthèses, Exposants, Division, Multiplication, Addition, Soustraction).

On entend par chaîne d’opérations, « une suite de calculs avec ou sans parenthèses. »

Dans une chaîne d’opérations contenant des parenthèses, on priorise d’abord « les opérations contenues dans les parenthèses, puis on donne au résultat le même signe que celui qui était placé immédiatement à la gauche ».

En revanche, si votre chaîne d’opérations ne contient pas de parenthèses, « on effectue d’abord les multiplications, puis les divisions, enfin les additions et les soustractions dans l’ordre indiqué dans la chaîne. On conserve l’ordre donné en opérant de gauche à droite ».

Passons maintenant au résultat final de cette nouvelle énigme !

Maintenant que la règle est bien détaillée, passons à la solution. Décomposez l‘expression arithmétique puis résoudre directement dans votre tête.

((35−15)×2)+(40÷10)−8.

Résolvons ce qui est entre parenthèses: 35 – 15 = 20. L’expression devient :

(20 × 2) + (40 ÷ 10) – 8.

Continuons avec les multiplications et divisions : 20 × 2 = 40 ET 40 ÷ 10 = 4

L’expression devient simplifiée : 40 + 4 – 8. Enfin, effectuons les additions et soustractions (de gauche à droite) : 40 + 4 = 44 ET 44 – 8 = 36.

La solution finale à ((35−15)×2)+(40÷10)−8 n’est nulle autre que 36. Grand bravo à tous ceux qui ont réussi le défi.