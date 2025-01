Serez-vous en mesure de résoudre ce test QI en l’espace de 12 secondes : prouvez-nous de quoi vous êtes capables en apportant la solution à cette expression mathématique dans le délai imparti !

publicité

Test QI : serez-vous capables de résoudre cette expression mathématique en seulement 12 secondes chrono ?

Prêt(e) pour résoudre pour cette énigme mathématique du jour ? Votre mission ne change pas. Vous devez trouver la solution exacte à cette expression arithmétique en moins de 12 secondes. Réussirez-vous ce défi du premier coup dans le laps de temps donné ? Voici l’expression mathématique à résoudre : (18−6)×[12÷(9−3)]+8.

Et si vous exercez vos neurones avec cet entraînement cérébral ? Partant(e) ? Votre temps peut commencer maintenant. Vous avez 12 secondes en tout. Lancement du compte à rebours.

12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

publicité

Votre temps est écoulé.

Qu’est-ce que la règle PEMDAS ?

Avez-vous une réponse à proposer ? Le temps vous a-t-il suffi ? Voyons comment vous devez répondre cette énigme. Sa résolution passe par l’application d’une règle bien précise. Il s’agit de la règle de priorité des opérations. Pour se souvenir de l’ordre à suivre dans le calcul des opérations de la chaîne, pensez à l’acronyme PEMDAS.

Chaque lettre de PEMDAS représente une opération :

Parenthèses

Exposants

Multiplication et Division (de gauche à droite)

Addition et Soustraction (de gauche à droite).

Étapes de résolution du casse-tête mathématique : pas à pas

Pour ce qui est des calculs entre parenthèses ou crochets, ils doivent être effectués en premier, en commençant par les parenthèses les plus intérieures s’il y en a plusieurs. Les exposants (puissances et racines) sont calculés ensuite.

La multiplication et la division ont la même priorité. Ces deux opérations sont effectuées de gauche à droite, dans l’ordre où elles apparaissent dans l’expression arithmétique à résoudre.

L’addition et la soustraction ont également la même priorité. Elles sont effectuées de gauche à droite, dans l’ordre où elles apparaissent dans l’expression.

Et si nous passons maintenant à la solution finale de ce test QI en 12 secondes chrono ?

(18−6)×[12÷(9−3)]+8

Effectuons tout d’abord les calculs entre parenthèses et crochets : (18 – 6) = 12 ET (9 – 3) = 6 ET [12 ÷ 6] = 2.

En utilisant une seule ligne pour les calculs intermédiaires : (12) × [12 ÷ (6)] + 8. Puis 12 × 2 + 8. L’expression devient beaucoup plus simplifiée.

Comme le veut la règle PEMDAS, la multiplication est prioritaire : 12 × 2 = 24. Puis, passons à l’addition : 24 + 8 = 32. Voilà la réponse finale attendue à cette expression mathématique. Avez-vous relevé le challenge à temps ? Si oui, grand bravo à vous. Vous méritez toutes nos félicitations.

Si ce n’est pas le cas pour vous, pas de soucis. Vous pouvez vous améliorer en vous exerçant davantage. Retrouvez un autre test QI depuis notre site web et voyez si vous serez capables de résoudre cette nouvelle expression mathématique en 12 secondes ou non.