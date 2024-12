Pouvez-vous réussir ce défi en l’espace de 8 secondes chrono ? Pensez-vous avoir les compétences nécessaires ? C’est à vous de jouer ! CafeBagdad vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Test QI : serez-vous capable de le résoudre sans erreurs en moins de 8 secondes ?

Dans ce défi du jour, le challenge consiste à trouver la solution à l’expression arithmétique dans le délai imparti. C’est l’occasion de tester votre esprit analytique et votre sens de la logique.

Pour relever le défi, il faut un minimum des bagages mathématiques et de connaissances mathématiques. La résolution de ce problème du jour passe par l’application d’un concept de base : la règle PEMDAS.

C’est un terme qui a spécialement été pensé pour vous aider à vous souvenir de l’ordre de priorité des opérations. Estimez-vous pouvoir y arriver ? Si oui, lancez-vous dès maintenant ! Voici l’expression arithmétique à résoudre : 10/5 × 4 – 3 + 5.

Tic Tac… Tic Tac… Votre temps commence maintenant.

Vous avez 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Alors ? Le temps a-t-il été suffisant pour trouver la réponse exacte ? Pensez-vous avoir relevé l’énigme avec brio. Comparez le résultat que vous avez trouvé avec la solution proposée en fin d’article.

Si le temps vous a manqué, pas de panique ! Entraînez-vous régulièrement avec des exercices de gymnastique cérébrale afin de développer votre esprit critique.

La clé pour progresser, c’est la régularité ! Entraînez-vous chaque jour pour stimuler votre esprit.

Vous devez décomposer l’expression mathématique et procéder ensuite par calcul mental.

Et si vous découvrez le résultat final à cette expression mathématique ?

Avant de vous expliquer les différentes étapes, rappelons tout d’abord ici la règle de priorité opératoire selon l’acronyme PEMDAS : Parenthèse, Exposant, Multiplication et Division (de gauche à droite), Addition et Soustraction (de gauche à droite).

10/5 × 4 – 3 + 5.

Commençons par la division. Puis par la multiplication, car elle a priorité sur l’addition et la soustraction : 10/5 = 2 et 2 × 4 = 8. Notre expression mathématique devient donc : 8 – 3 + 5.

Maintenant, effectuons les opérations d’addition et de soustraction de gauche à droite : 8 – 3 = 5 ET 5 + 5 = 10. Donc, la solution finale de l’équation 10/5 × 4 – 3 + 5 est égale à 10.

Alors ? Votre réponse s’est-elle finalement avérée correcte ? Si oui, grand bravo. Vous méritez toutes nos félicitations.

Le défi vous a-t-il plu ? Si oui, n’hésitez pas à le partager autour de vous…. Avec vos amis et votre famille et découvrez qui d’entre vous est le plus rapide.

