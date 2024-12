Serez-vous à la hauteur de ce test QI : votre mission consiste à résoudre ce défi en l’espace de 12 secondes seulement. Pensez-vous pouvoir y arriver dans le délai imparti ? Prouvez vos compétences en la matière.

Test QI : saurez-vous résoudre ce défi en 12 secondes, seuls les plus forts y parviennent !

Prêt à tester votre intellect avec cette énigme mathématique apparemment simple ? Allez-y ! Seuls ceux qui ont l’esprit brillant trouveront la solution en 12 secondes chrono ! En faites-vous partie ? Et si vous le découvrez avec notre gymnastique cérébrale du jour ?

L’expression arithmétique à résoudre est la suivante : [(17−6)⋅2]+[16÷(8−6)]−7. Comme vous pourrez le constater, le calcul d’une expression mathématique suit une règle bien précise. Pour parvenir à la bonne réponse, il faut appliquer la règle PEMDAS. Elle définit l’ordre de priorité des opérations à suivre.

Rafraîchissement de vos connaissances de base en mathématiques

On effectue les calculs dans cet ordre : les calculs entre parenthèses d’abord, en commençant par les plus intérieures. Puis, les multiplications et divisions dans l’ordre d’écriture (on débute par l’opération la plus à gauche) et enfin, les additions et soustractions dans l’ordre d’écriture, détaille le site lesbonsprofs.com.

Si vous connaissez du bout des doigts la règle à suivre, le challenge réside en la course à la montre. La question est de savoir si vous allez trouver le bon résultat dans le laps de temps donné. Et si vous donniez le coup d’envoi ? Si vous acceptez, votre temps commence maintenant.

Tic Tac… Tic Tac…

Le compte à rebours est lancé.

12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Le temps vous a-t-il suffi ? Si oui, grand bravo pour votre rapidité. Pour s’assurer que votre réponse soit la bonne, la rédaction vous propose la solution détaillée à ce défi dans les prochaines lignes. Place à la vérification.

Passons à la solution finale de ce challenge

[(17−6)⋅2]+[16÷(8−6)]−7.

Calculons les opérations entre parenthèses : (17 – 6) = 11 ET (8 – 6) = 2. L’objectif est de simplifier l’expression pour vous permettre de faire un calcul mental et défier le temps.

Voilà ce que ça donnera : [11⋅2]+[16÷2]−7. Enchaînons avec les multiplications et divisions : 11 ⋅ 2 = 22 ET 16 ÷ 2 = 8. L’expression devient plus simple : 22 + 8 − 7. Enfin, terminons les additions et soustractions : 22 + 8 = 30

ET 30 – 7 = 23.

Donc, la réponse finale de l‘expression mathématique [(17−6)⋅2]+[16÷(8−6)]−7 est égale à 23. Avez-vous relevé le challenge avec brio ? Si c’est le cas, grand bravo à vous. Vous méritez toutes nos félicitations. En revanche, si vous l’avez manqué… Pas de panique ! Pour développer votre esprit critique, pensez à vous exercer davantage.