Seuls les plus rapides réussiront à trouver la solution exacte à ce défi mathématique dans le laps de temps imparti ! En ferez-vous partie ? Et si vous le découvrez ? On vous explique tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Test QI : pouvez-vous trouver le bon résultat à cette expression mathématique en moins de 13 secondes ?

Pour réussir cette expression arithmétique, il faut évidemment une approche méthodique. Vous devez appliquer la règle de base mathématique étape par étape.

Et chaque étape du calcul doit être effectuée avec précision, sous peine d’obtenir un résultat erroné. N’oubliez pas que vous n’avez pas beaucoup de temps devant vous ! Seulement 13 secondes pour tout mettre en œuvre.

Une bonne maîtrise des fondamentaux mathématiques est essentielle pour réussir ce type d’exercice.

Il vous faut donc faire preuve de vos acquis en mathématiques d’une part, mais également de vos capacités de résolution de problème d’autre part.

L’expression mathématique à résoudre est la suivante : ((72−8)÷8)+(15×2)−5.

Seules les personnes ayant un esprit analytique parviendront à battre le record de temps imposé par le concepteur de ce challenge. La question est maintenant de savoir si vous allez réussir à rejoindre ce cercle restreint.

Ce genre de tests permet d’améliorer votre esprit critique, notamment vos compétences en calcul mental. En outre, il contribue à développer votre esprit logique.

Alors ? Partant(e) pour vous attaquer à cette énigme mathématique du jour ? Si votre réponse est oui, n’attendez pas pour prouver vos compétences intellectuelles.

Attention, le temps presse !

Prenez votre Smartphone et mettez votre chronomètre en route. Votre temps commence dès maintenant.

Lancement du compte à rebours.

13 secondes… 12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Dites-nous : avez-vous eu assez de temps pour trouver la bonne réponse à ce test ? Voyons-le ensemble.

Prêt pour découvrir la solution ?

Concernant la règle à appliquer, il s’agit de celui de l’ordre de priorité des opérations rappelé par l’acronyme PEMDAS.

Ce dernier est le moyen mnémotechnique établit pour se souvenir facilement de ces règles de priorité. Il veut dire Parenthèse, Exposant, Multiplication et Division, Addition et Soustraction.

((72−8)÷8)+(15×2)−5

Résoudre les opérations entre parenthèses les plus intérieures : (72−8) = 64. L’expression arithmétique devient : (64÷8)+(15×2)−5. Continuer avec les opérations entre parenthèses restantes :

(64÷8) = 8 ET (15×2) = 30. L’expression devient : 8+30−5. Effectuer les additions et soustractions de gauche à droite : 8+30 = 38 ET 38−5 = 33.

Par conséquent, la solution finale attendue ((72−8)÷8)+(15×2)−5 est égale à 33. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la solution à temps. Si ce n’est pas votre cas, exercez-vous davantage.