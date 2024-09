Êtes-vous assez intelligent(e) pour trouver la réponse à cette expression arithmétique en l’espace de 12 secondes seulement ? Si vous estimez que oui, n’attendez pas pour le découvrir. La rédaction de CafeBagdad vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

« Les maths, à quoi ça sert ? », les scientifiques vous répondent…

« Aux dires de chercheurs de l’Université d’Oxford, arrêter de pratiquer les maths pourrait affecter négativement le cerveau », peut-on lire dans un article publié sur le site du Progrès.

Ce type d’exercice mental met à l’épreuve « de nombreuses fonctions cognitives comme le raisonnement, la résolution de problèmes, la mémoire et l’apprentissage », est-il rapporté.

De plus, renforce Tangente, « un cerveau qui a fait des maths dans sa jeunesse est plus à même de faire des raisonnements corrects ». Pour dire que la meilleure façon de garder son cerveau en forme consiste à faire le plein en mathématiques.

Et si vous vous attaquez à notre énigme du jour ?

Pour vous exercer et actionner vos neurones, la rédaction vous a déniché une expression mathématique à résoudre dans un bref délai.

Cette énigme du jour va donc non seulement tester vos compétences en mathématiques, votre aptitude à résoudre des problèmes, mais aussi votre sens analytique.

Test QI : pouvez-vous résoudre cette expression mathématique (45−33)×2+48÷(4+2)−5 en moins de 12 secondes chrono ?

Voici l‘expression mathématique qui vous attend : (45−33)×2+48÷(4+2)−5. Prêt à mettre en avant vos capacités intellectuelles ? Si oui, votre temps commence maintenant.

Prenez votre téléphone et mettez le chronomètre en marche. Le compte à rebours est lancé.

12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Alors (alors) ? Avez-vous réussi le challenge dans le délai imparti ? Pensez-vous que oui ? Et si vous vérifiez votre réponse avec la solution du casse-tête proposée ci-après.

Ce défi mathématique est parfait pour vous aider à rafraîchir des concepts fondamentaux comme l’ordre de priorité des opérations.

La solution est ICI !

Pour s’assurer de trouver la réponse exacte, il faut résoudre ce casse-tête étape par étape, en commençant d’abord (pour notre cas) par les parenthèses, la multiplication et la division, et enfin l’addition et la soustraction.

En suivant ces étapes, vous pouvez résoudre n’importe quelle équation numérique en respectant l’ordre des opérations rappelé par PEMDAS.

(45-33)×2+48÷(4+2)-5

Procédez tout d’abord par les opérations entre parenthèses pour simplifier l’expression mathématique. Puis, enchaînez en suivant l’ordre des opérations de gauche à droite :

(45-33)×2+48÷(4+2)-5

= 12×2+48÷6-5

= 24+8-5

= 32-5

= 27.

Par conséquent, la solution finale de cette énigme mathématique (45-33)×2+48÷(4+2)-5 est égale à 27.