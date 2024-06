Dans cette nouvelle énigme mathématique, vous ne disposez que de 8 secondes pour trouver la réponse qui va à la place de ce point d’interrogation ! Pensez-vous en être à la hauteur ? Si oui, on vous laisse le champ libre pour nous prouver vos compétences cognitives.

Qui peut réussir ce défi pour doués ?

Ce défi met en exergue votre esprit analytique, votre sens de la logique mais aussi votre capacité à résoudre des problèmes mathématiques.

Mais au fait, qu’est-ce que toutes ses compétences ? En quoi consistent-elles vraiment ? Quels avantages pour le principal concerné ?

Ce sont des qualités ultra-utiles pour affronter la vie de tous les jours, notamment au niveau de la prise de décision.

Par ailleurs, cet exercice mental renforce en même temps les connexions neuronales. Ainsi, votre cerveau devient plus rapide ( et donc plus efficace) dans le traitement des informations.

La prratique régulière de telles énigmes aide à développer la mémoire, la concentration, mais également les capacités de raisonnement logique.

Un entraînement mental pas si simple que cela !

Ce jeu de réflexion constitue à la fois un entraînement cérébral qui peut améliorer vos capacités cognitives.

Ce défi semble bien facile, mais ne vous méprenez pas. Seuls les plus doués se démarqueront pour donner le nombre manquant exact qui doit compléter la grille.

Test QI pour intellos : serez-vous capables de trouver le nombre manquant en seulement 8 secondes ?

Ce challenge est notamment connu pour pousser vos limites intellectuelles. Alors ? Êtes-vous prêt à relever ce défi dans le très court délai imparti ?

Votre mission est de comprendre la relation entre les nombres pour parvenir au résultat attendu.

Attention, chaque seconde est précieuse à mesure que le temps s’écoule. Assurez-vous d’être à 100% de votre concentration. Vous n’avez que 8 petites secondes pour répondre correctement à cette énigme.

Tic Tac… Tic Tac…

C’est bon ? Êtes-vous dans les temps ? Si oui passons à la solution pour vérifier la vôtre. Quel est donc ce nombre manquant de la série de croix ?

Rappelons que le concepteur de ce défi y a placé les numéros de façon stratégique. Il ne vous suffit donc qu’à déceler le modèle caché entre ces nombres pour déterminer la valeur manquante.

Et la solution est…

Commencez par diviser les deux nombres en haut de chaque croix. Ensuite, multipliez le résultat par le nombre en bas. Le produit résultant est la valeur à placer sur le côté gauche de la croix.

Dans la première queue, divisez 125 par 25 ( =5). Multiplié par 1, cette opération vous donne 5.

Appliquez la même logique au niveau de la dernière queue : 375 divisé par 75 donne 5. Ce chiffre multiplié par 3 vaut 15. Voilà le nombre manquant. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé dans le laps de temps donné.