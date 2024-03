Prêts à tester votre intelligence et à défier votre logique ? Ça tombe bien, la rédaction vous a déniché un test QI hors du commun pour bien commencer votre journée. Mettez votre logique et vos compétences en résolution de problèmes à l’épreuve avec ce casse-tête mathématique 2×3 = 12, 3×4 = 20, 5×6 = ? qui a défié les plus grands cerveaux. Pensez-vous avoir l’esprit vif et les compétences nécessaires pour résoudre ce casse-tête ?

publicité

Un délai imparti pour corser le défi mathématique.

Pour rendre les choses encore plus difficiles, ce défi doit être résolu dans un laps de temps défini. Vous avez uniquement 20 secondes pour tout trouver. Êtes-vous prêt à prouver votre agilité mentale ? Lancez-vous dans ce test chronométré et découvrez vos capacités d’analyse ainsi que votre sens du détail.

Cet exercice mental stimulant est parfait pour stimuler vos neurones et repousser vos limites. Pour réussir ce test, vous devez par ailleurs avoir des bonnes compétences en mathématiques. Si vous êtes partant(e), votre temps commence maintenant. Le compte à rebours est lancé.

Test QI logique : résolvez ce casse-tête mathématique 2×3 = 12, 3×4 = 20, 5×6 = ?

Tic Tac… Le temps est écoulé. Alors ? Avez-vous une réponse à proposer pour ce test QI 2×3 = 12, 3×4 = 20, 5×6 = ? Voyons ensemble si vous avez réussi le challenge le haut la main. La réponse correcte est proposée dans l’image qui vient ci-après :

publicité

La logique derrière ce challenge qui rend fous les internautes.

Est-ce la même que la vôtre ? Si oui, toutes nos félicitations. Néanmoins, nous vous invitons à découvrir la démarche qui a conduit à cette solution :

Commençons par corriger l’équation. Normalement 2×3 = 6. Maintenant, si nous ajoutons 6 à 3×2, cela nous donnera 6 + 6 = 12. De même, pour 5×6 = 30, l’addition du nombre 30 à 6×2 donnera 30 + 12 = 42. D’où la réponse attendue qui fait que 5×6=42. Force est de constater qu’il faut sortir de ses sentiers battus pour avoir l’étoffe de résoudre un tel défi.

Un petit conseil pour la fin…

Beaucoup n’ont d’ailleurs pas trouvé la réponse correcte. Pas de panique si c’est également votre cas. Il n’y a d’ailleurs aucune raison de vous décourager !

Si vous êtes férue de nos jeux de réflexion, n’hésitez pas à vous entraîner régulièrement. Sur notre site web, vous avez des défis de toutes sortes, de niveaux différentes pour vous améliorer et développer des compétences.

Si le test vous a plu, vous pouvez aussi inviter vos proches à relever le défi ensemble. Cela peut-être amusant. Partagez-nous vos impressions en commentaires. Nous apprécierons grandement. A bon entendeur salut !