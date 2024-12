Serez-vous à la hauteur de ce test mathématique du jour : seuls les plus forts trouveront la réponse en l’espace de 6 secondes chrono ! L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous décrypte tout à travers nos prochaines lignes.

Test mathématique : trouverez-vous la réponse à ce défi en 6 secondes chrono ?

Cet exercice a été conçu pour mettre à l’épreuve votre raisonnement ainsi que votre capacité de résolution de problèmes mathématiques. Il met au passage votre vitesse de traitement des informations. Vous n’avez que 6 secondes maximum pour relever ce challenge avec brio !

Prêt à prouver que vous arriverez à résoudre correctement ce test mathématique dans le délai imparti ? Ne faites surtout pas l’erreur de sous-estimer cette énigme, bien qu’elle ait l’air d’être anodine ! Vous risquez d’être pris au dépourvu !

N’oubliez pas que de nombreux internautes ont échoué lors de leur première tentative. Et vous ? Allez-vous rejoindre le cercle des champions ? Et si vous le découvrez dès maintenant ?

Alors ? Prêt pour cette gymnastique cérébrale ? À ce sujet, sachez qu’un article de l’Universidad del Sur de México a souligné que les activités mentales contribuent à maintenir la pensée analytique. En même temps, elles vous permettent d’améliorer les compétences de recherche et d’encourager la capacité de réflexion.

Ce n’est donc pas qu’une simple passe-temps. C’est un véritable sport d’entretien pour vos neurones, pour un cerveau en pleine forme.

Voici l’expression arithmétique que vous allez résoudre maintenant : 50 / (5 + 5) x 4 + 3 x 2. La concentration est de mise dans ce genre d’exercice. Effectivement, il ne faut pas laisser aucune distraction vous faire perdre une seconde.

Votre temps commence maintenant

Partant(e) pour faire travailler vos méninges ? Si oui, la balle est dans votre camp ! Lancez le chronomètre et allez-y ! Pas le droit à l’erreur ! 6 secondes et pas plus !

6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Pas à pas vers la solution finale de ce casse-tête mathématique

Le secret consiste à trouver des raccourcis mentaux et des astuces de calcul afin de rester dans le délai imparti.

Dites-nous : comment avez-vous trouvé l’énigme du jour ? A-t-elle été facile ou assez difficile ? Nous attendons vos impressions dans le fil des commentaires.

Passons au résultat final : 50 / (5 + 5) x 4 + 3 x 2.

Pour résoudre ce défi, il faut suivre l’ordre des opérations mathématiques, ou règle PEMDAS :

Parenthèses

Exposants

Multiplication et Division (de gauche à droite)

Addition et Soustraction (de gauche à droite).

On commence par résoudre l’opération entre parenthèses : 5 + 5 = 10. L’expression devient : 50 / 10 x 4 + 3 x 2

50 / 10 = 5

5 x 4 = 20

3 x 2 = 6

20 + 6

Enfin, on effectue l’addition : 20 + 6 = 26. Donc, la réponse finale de l’expression mathématique 50 / (5 + 5) x 4 + 3 x 2 est égale à 26.