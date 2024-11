Partant(e) pour faire travailler vos méninges avec cette expression mathématique ? Vous avez 9 secondes devant vous ! Pensez-vous pouvoir relever le challenge dans le délai imparti ? Découvrons-le.

Test mathématique : si vous trouvez la solution à ce défi en moins de 9 secondes, alors vous êtes l’un des meilleurs

Et si vous testez vos capacités cognitives avec ce défi mathématique. Votre tâche consiste à trouver la solution correcte à cette expression. Sans plus attendre, découvrez l’énigme du jour qui vous attend : (8 – 2) – 6 + 12 / (3 x 2).

Dites-nous ? Êtes-vous prêt à vous y mettre et à vous tester ? Prouvez-le. On vous donne 9 secondes. Prenez votre Smartphone et lancez-vous. Mettez votre chronomètre en marche.

Alors ? Alors ? Comment vous en êtes-vous sorti ? Le jeu a-t-il été pour vous un jeu d’enfant ou au contraire, un vrai casse-tête ? Voyons-le ensemble.

Le délai imparti vous a-t-il suffi ? Si oui, grand bravo à vous. Vous avez fait preuve d’une rapidité de réflexion. Seules les personnes ayant un esprit analytique peuvent y parvenir dans le délai imposé.

Quelle règle prioriser ?

Pour résoudre cette expression arithmétique, vous devez appliquer la règle dite de PEMDAS. Cet acronyme sert à aider à se rappeler l’ordre de priorité des opérations.

Avez-vous fait usage de cette règle ? Si oui, alors vous êtes sur la bonne voie. Un rappel s’impose. Voici ce que signifie chaque lettre dans PEMDAS :

P : Parenthèses

E : Exposants (puissances)

MD : Multiplication et Division (effectuées de gauche à droite)

AS : Addition et Soustraction (effectuées de gauche à droite).

Vous devez résoudre avant tout ce qui est entre parenthèses. Puis, calculer les exposants avant d’effectuer les multiplications et divisions dans l’ordre dans lequel elles apparaissent, de gauche à droite.

Enfin, poursuivre les additions et soustractions dans l’ordre dans lequel elles apparaissent, de gauche à droite.

Sans une règle précise pour l’ordre des opérations, on pourrait arriver à des résultats différents pour une même expression. Ce sera la confusion totale.

PEMDAS assure ainsi que tout le monde puisse aboutir au même résultat en suivant les mêmes étapes.

Et la solution est…

Voyons comment résoudre cette expression étape par étape : (8 – 2) – 6 + 12 / (3 x 2).

Commençons par ce qui est à l’intérieur des parenthèses : (8 – 2) = 6, ce qui nous donne 6 – 6 + 12 / (3 x 2). Passons à la parenthèse à l’intérieur d’une division, soit au dénominateur : (3 x 2) = 6.

L’expression arithmétique devient alors : 6 – 6 + 12 / 6. Poursuivons avec la division : 12 / 6 = 2 pour avoir 6 – 6 + 2. Puis, terminons avec les opérations d’addition et de soustraction (de gauche à droite) : 6 – 6 = 0

ET 0 + 2 = 2.

Nous avons ainsi trouvé que la valeur de cette expression est égale à 2. Félicitations à tous ceux qui ont réussi le challenge.