Êtes-vous assez doué(e) pour réussir à résoudre cette expression mathématique du jour dans ce délai imparti ? Découvrez-le sans plus attendre ! La rédaction de CafeBagdad vous décrypte tout à travers nos prochaines lignes.

Partant(e)) pour stimuler vos neurones avec cette énigme mathématique ?

Votre mission est simple : trouver la réponse à cette énigme mathématique dans le laps de temps imposé par le concepteur du défi !

Pensez-vous pouvoir en être à la hauteur ? Si vous avez un esprit analytique, cet exercice mental devrait être comme un simple jeu d’enfant pour vous !

En outre, le saviez-vous ? « Pratiquer des exercices de mathématiques améliore vos compétences intellectuelles ainsi que votre raisonnement logique »? S’octroyer de telle gymnastique cérébrale contribue à développer votre esprit critique.

Test mathématique : seuls 10 % des participants peuvent trouver la solution à ce défi en moins de 10 secondes chrono

La résolution de cette expression mathématique nécessite tout d’abord de passer par la décomposition du problème. Ensuite, de se mettre au calcul mental. Sans ces deux étapes, il est impossible de trouver la réponse en moins de 10 secondes.

L’expression mathématique à résoudre est la suivante (28−24)×(30÷5)+27−25. Seules 5 personnes sur 50 sont parvenus à la résoudre avec brio dans le laps de temps imposé. Êtes-vous prêt à vous tester ?

Votre temps commence maintenant.

Lancez le compte à rebours.

10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Dites-nous : le temps vous a-t-il suffi pour relever le challenge avec brio ?Voyons le résultat final à cette expression arithmétique pour que vous puissiez vérifier votre réponse.

S’exercer avec les maths ne se limite pas uniquement à tester votre habilité avec les chiffres, elles améliorent vos capacités cognitives et vous aide même à avoir une prise de décision réfléchie.

Prêt pour découvrir LA solution à ce casse-tête du jour ?

(28−24)×(30÷5)+27−25

Pour arriver à la solution, il faut appliquer la règle PEMDAS. La première étape consiste à résoudre les opérations entre parenthèses.

1ère parenthèse : 28 – 24 = 4

2ème parenthèse : 30 ÷ 5 = 6

L’expression mathématique devient donc : 4 × 6 + 27 – 25

La seconde étape consiste en la résolution des multiplications : 4 × 6 = 24. L’expression devient de plus en plus simplifiée : 24 + 27 – 25.

Et pour la troisième étape, vous devez effectuer les additions et soustractions (de gauche à droite) : 24 + 27 = 51 ET 51 – 25 = 26. La réponse finale du défi (28−24)×(30÷5)+27−25 est donc égale à 26.

Avez-vous obtenu le même résultat ? Si oui, grand bravo à vous. Vous faites partie des 10 % des joueurs parvenus à relever le challenge haut la main ! Si ce n’est pas le cas, entraînez-vous davantage pour gagner en performances.