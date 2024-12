Test mathématique pour les esprits brillants : pouvez-vous résoudre l’expression en 6 secondes chrono ? La balle est dans votre camp ! C’est à vous de jouer !

publicité

Test mathématique : résoudre l’expression en moins de 6 secondes

Votre mission consiste ici à trouver la solution à l‘énigme mathématique du jour.

Ce test évalue plusieurs de vos capacités cognitives, à savoir vos connaissances en mathématiques, votre compétence en résolution de problèmes mathématiques, votre esprit critique et même votre sens de la logique.

Ce n’est pas tout ! Cette énigme teste également votre sens du détail ainsi que vos capacités d’observation.

publicité

Pour réussir ce défi, il faut un minimum de bagages intellectuels. La résolution de cette expression arithmétique repose sur l’application d’une règle bien précise : celle de l’ordre de priorité des opérations.

Cette règle est rappelée par l’acronyme PEMDAS. De quoi vous ramener sur les bancs de l’école.

Tic Tac… Tic Tac… Le chrono tourne !

Voici l’expression arithmétique à résoudre : [(36−12)÷4]+[(5×6)−10]. Ah oui, il ne faut pas non plus oublier un point important : vous n’avez que 6 secondes maximum pour relever ce challenge haut la main.

Partant(e) ? Oui ? Si vous acceptez, votre temps peut commencer maintenant. 6 secondes en tout. Allez-y !

Lancement du compte à rebours.

6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Passons au verdict. Comment avez-vous trouvé le test ? Était-ce un jeu d’enfant pour vous ? Ou au contraire, vous a-t-il refilé un fil à retordre ? Peu importe votre réponse, l’essentiel est d’avoir contribué à stimuler vos neurones. Votre cerveau vous en remerciera.

C’est en entraînant votre esprit régulièrement que vous pourrez espérer voir développer votre esprit analytique et améliorer vos fonctions cognitives.

Sur notre site web, vous avez toute une panoplie de défis disponibles pour vous tester. Il y en a de tous les niveaux.

Passons à la réponse finale du défi du jour

La rédaction vous propose maintenant de découvrir en détails la solution finale à ce test à travers nos prochaines lignes.

[(36−12)÷4]+[(5×6)−10].

Commençons d’abord par les opérations entre parenthèses, soit celle de la première parenthèse : (36 – 12) = 24. Ensuite, passons à la seconde parenthèse : (5 × 6) = 30.

L’expression se simplifie : (24 ÷ 4) + (30 – 10). Poursuivons avec les divisions et les soustractions restantes : (24 ÷ 4) = 6 ET (30 – 10) = 20.

L’expression devient de plus en plus simple : 6 + 20.

Effectuons la dernière addition : 6 + 20 = 26. La solution attendue de l’expression arithmétique [(36−12)÷4]+[(5×6)−10] est donc égale à 26.

Votre réponse est-elle la même ? Si oui, grand bravo à vous pour vos compétences. Vous méritez toutes nos félicitations. Pour ceux qui n’ont pas trouvé, entraînez-vous davantage.