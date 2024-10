Serez-vous à la hauteur de cette énigme mathématique du jour ? Seuls les plus intelligents parviendront à trouver la solution en 11 secondes ! Et vous, pensez-vous pouvoir battre le record ? Et si vous le découvrez ? On vous décrypte tout.

Des neurones de maths, en avez-vous déjà entendu parler ?

Les maths n’ont jamais laissé indifférent. Pour beaucoup, cette matière constitue leur bête noire.

Et avec le temps, cette peur des mathématiques va en grandissant, notamment chez les personnes qui prétendent ne pas être douées pour cette discipline.

Saviez-vous que nous possédons même des neurones de maths. C’est du moins ce qui ressort d’une étude réalisée par Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France et directeur du centre Neurospin, et Marie Almaric, postdoctorante à l’université de Rochester, aux États-Unis.

D’ailleurs, ils ne sont pas les seuls à avoir déjà évoqué le sujet. Pour maintenir la santé de votre cerveau, il n’y a rien de mieux que de le stimuler avec des chiffres, soit donc des exercices mathématiques.

Notre expression du jour vous permet particulièrement de faire travailler vos méninges.

Non seulement, elle met à l’épreuve vos connaissances mathématiques, mais aussi votre capacité de résolution de problèmes mathématiques.

En même temps, vous gagnez aussi à développer votre esprit analytique et votre mémoire. La concentration est l’un des éléments essentiels pour réussir à résoudre ce type d’exercice mental.

Test mathématique : résoudre cette expression en 11 secondes seulement, en serez-vous capables ?

Ce jeu met également en avant votre rapidité cérébrale. En effet, il ne faut surtout pas oublier que vous avez une contrainte de temps à respecter pour résoudre ce test mathématique. Vous avez 11 secondes chrono.

Voici l’expression mathématique à résoudre : [ (12 + 6 x (3 – 1)) – 9 / 3 ].

Dites-nous : pensez-vous pouvoir y arriver dans le délai imparti ? Et si vous vous y mettiez ? Lançons le compte à rebours.

Votre temps commence maintenant.

11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Ce qu’il fallait comprendre

La résolution de ce défi mathématique passe par l’application à la lettre de l’ordre de priorité des opérations. Pour cela, il faut s’appuyer sur la règle de PEMDAS.

Les calculs entre parenthèses ou crochets sont prioritaires sur les calculs situés en dehors. L’exponentiation, quant à elle, est prioritaire sur les quatre opérations élémentaires.

La multiplication et la division sont prioritaires sur l’addition et la soustraction ; Dans les parenthèses, on effectue les multiplications et divisions de gauche à droite. Même chose ensuite pour les additions et soustractions.

La solution est juste ICI !

Nous avons alors qu’à suivre cette règle détaillée : (12 + 6 x (3 – 1)) – 9 / 3

Commençons d’abord par les opérations entre parenthèses : (3 – 1) = 2. L’expression mathématique devient alors : (12 + 6 x 2) – 9 / 3.

Passons à la multiplication à l’intérieur des parenthèses : 6 x 2 = 12. On obtient : (12 + 12) – 9 / 3. Poursuivons avec l’addition à l’intérieur des parenthèses : 12 + 12 = 24. L’expression devient : 24 – 9 / 3.

Effectuons la division : 9 / 3 = 3. Voici ce qui reste de l’expression : 24 – 3. Terminons avec la soustraction finale : 24 – 3 = 21. La réponse attendue est donc égale à 21.