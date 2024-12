Relevez le défi de ce test mathématique en seulement 10 secondes chrono dans votre esprit et démontrez vos compétences intellectuelles dans le laps de temps imposé. CafeBagdad vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Test mathématique : résoudre cette expression en 10 secondes et dans votre esprit, le pouvez-vous ?

Avis aux adeptes de défi ! La rédaction vous a déniché un challenge de taille pour aujourd’hui. Dites-nous : êtes-vous d’humeur à jouer ? Si oui, vous allez être bien servis !

Êtes-vous prêt à découvrir ce que c’est ? Voici le défi du jour : 10/5(10 + 5 – 15). Êtes-vous capable de trouver la solution à cette expression mathématique dans le délai imparti ? Votre mission consiste à le résoudre en moins de 10 secondes chrono. Pensez-vous y parvenir ?

Pour réussir ce test mathématique en 10 secondes dans votre esprit, il faut faire preuve d’un esprit analytique et des compétences en mathématiques. En outre, il faut également avoir des capacités de résolution de problèmes mathématiques.

Ce test évalue aussi votre rapidité de réflexion et votre vitesse de traitement des informations. Dites-nous : estimez-vous pouvoir y arriver à temps ? Et si vous le découvrez ? Prenez votre Smartphone et lancez le chronomètre. Assurez-vous d’être à 100% de votre concentration pour ne pas dépasser le temps imparti.

Attention, le temps presse !

Votre temps commence maintenant.

Tic Tac… Tic Tac…

10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Verdict ?

Alors ? Avez-vous été à la hauteur de ce test mathématique du jour à résoudre en 10 secondes sans recourir à un stylo ni à une feuille de papier (dans votre esprit seulement) ? Pour que vous puissiez en avoir le cœur net, la rédaction vous propose de découvrir la réponse détaillée.

10/5(10 + 5 – 15)

De nombreux internautes n’ont pas réussi à trouver la solution attendue faute de temps. Certains ont trop sous-estimé le challenge tandis que pour d’autres, leur mémoire leur a joué des tours. En effet, la résolution de ce défi mathématique nécessite l’application d’une règle bien précise.

Vous êtes-vous rappelé celle-ci ? Il s’agit de la règle PEMDAS ou ordre des opérations. Elle précise la priorité dans lequel les calculs doivent être effectués dans une chaîne d’opérations.

Voici le résultat attendu

PEMDAS signifie Parenthèse, Exposant, Multiplication et Division, Addition et Soustraction. On commence par les opérations à l’intérieur des parenthèses, en respectant l’ordre des opérations (de gauche à droite pour les additions et soustractions) :

10/5(10 + 5 – 15)

10 + 5 = 15

15 – 15 = 0

Donc, (10 + 5 – 15) = 0

Passons maintenant à la division 10/5 = 2

Ensuite, on effectue la multiplication : 2×0=0.

La réponse attendue à cette expression 10/5(10 + 5 – 15) est donc égale à 0. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la solution dans le délai indiqué. Plus d’entraînements s’imposent pour ceux qui n’ont pas trouvé.