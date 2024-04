Seuls les génies peuvent trouver la réponse à cette énigme mathématique 3×(4+2)−5+7 en un rien de temps ! L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous explique tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Un test qui a laissé plus d’un sans voix !

Êtes-vous super doué avec les chiffres ? Estimez-vous être un as de mathématiques ? Si oui, ce jeu de réflexion devrait être un jeu d’enfant pour vous. Néanmoins, vous avez intérêt à ne pas sous-estimer le problème qui est devant vous. Et pour cause : beaucoup s’y sont essayés et ont échoué.

Test mathématique : qui peut résoudre ce nouveau défi 3×(4+2)−5+7 en un temps record ?

Et vous ? « Pouvez-vous résoudre ce défi ? » La rédaction vous invite à stimuler vos méninges pour nous trouver la réponse à cette expression mathématique 3×(4+2)−5+7. Ce test vous permettra d’évaluer vos compétences en résolution de problèmes mais également vos capacités en mathématiques ?

Pour réussir ce genre de défi, il faut préalablement avoir en tête certains principes mathématiques. Si entre vous et les mathématiques, ce n’est pas trop le grand amour, ce challenge risquera de vous causer un vrai mal de crâne !

publicité

Première chose à faire : identifier les opérations mathématiques à effectuer et l’ordre dans lequel elles doivent être appliquées. Pour cela, il vous faut faire appel à vos connaissances en maths. Sinon, vous risquerez comme beaucoup vous tromper. La priorité des priorités porte tout d’abord sur les opérations à l’intérieur des parenthèses.

Cette seule approche pour résoudre cette énigme mathématique.

Ensuite, procédez à l’opération suivante, c’est-à-dire la multiplication avant d’effectuer la soustraction et l’addition dans le bon ordre. N’hésitez pas à prendre un stylo et du papier pour tout représenter vite fait.

Donnez-vous tous les moyens pour résoudre l’expression avant de jeter un coup d’œil en fin d’article pour comparer la solution finale à la vôtre.

Voici enfin la réponse au test.

Comment donc faut-il s’y prendre pour parvenir à la réponse de cette équation 3×(4+2)−5+7. Si l’on s’en tient à l’ordre des opérations, il faut tout d’abord s’attaquer à l’expression entre parenthèses, soit 4 + 2 = 6. Multiplions ensuite le résultat, soit 3×6 = 18. Enlevons ensuite le 5 du résultat de la multiplication, ce qui donne 18−5=13.

Et pour finir, ajoutons 7 au résultat, ce qui donne 13+7=20. La solution est donc 20. Alors ? Avez-vous eu la même approche ? Si oui, félicitations à vous. Dans le cas contraire, il n’y a pas de raison de vous décourager. Petit conseil : exercez-vous davantage. Plus vous stimulez votre cerveau, plus vos performances s’amélioreront. Constatez-le par vous-même.