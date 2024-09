Oserez-vous relever ce nouveau défi ? Vous n’avez que 11 secondes chrono pour trouver la solution à cette expression mathématique ! Bon courage !

publicité

Pourquoi les maths ?

Plusieurs études affirment et confirment que « les maths sont bonnes pour le cerveau« . C’est le cas de cet article publié dans la revue prestigieuse Proceedings of the National Academy of Science.

Si vous souhaitez entretenir vos fonctions cognitives, vous ne pouvez passer à côté de cette discipline !

Comme d’ailleurs souligné sur le site web de cerveau et psycho, « cette matière comporte des bénéfices cruciaux pour le développement du cerveau. »

publicité

Selon des chercheurs de l’université d’Oxford, au Royaume-Uni, « la pratique des mathématiques favorise la plasticité du cerveau ».

Les bienfaits de la mathématique.

« L’apprentissage que vous recevez en mathématiques vous conditionne à réfléchir et à analyser un problème plus efficacement. Les mathématiques vous enseignent (par ailleurs) des méthodes de raisonnement et une certaine rigueur de travail. »

Et ce qui est incroyable avec les maths, c’est qu’elles vous permettent » de développer des compétences analytiques bien au-delà de la sphère des maths ! » Vous comprenez donc combien cette discipline est indispensable au développement de la pensée critique.

Pour aujourd’hui, CafeBagdad vous a déniché une expression mathématique à résoudre en moins de 11 secondes seulement.

Ce type d’énigme mathématique fait travailler votre logique, vos capacités intellectuelles ainsi que votre pensée latérale.

Non seulement, vous stimulez votre cerveau, mais vous améliorez aussi vos fonctions cognitives avec cet exercice mental.

Test mathématique : prouvez vos compétences en calcul en résolvant cette expression en moins de 11 secondes

Vous développez également votre pensée critique ainsi que vos compétences en résolution de problèmes. L’expression mathématique à résoudre est la suivante : « 39 ÷ 3 × 2 + 6 – 1 ».

Les internautes qui ont un QI élevé peuvent trouver la réponse dans un temps maximum de 11 secondes. Ce test ne met en effet pas seulement à l’épreuve vos compétences en calculs. Il teste aussi votre vitesse de rapidité de réflexion.

Alors, pensez-vous pouvoir réussir à relever ce défi en 11 secondes chrono ? Si vous estimez que oui, votre temps peut commencer dès maintenant.

11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Avez-vous trouvé la bonne réponse à ce défi ? Si vous pensez que oui, nous vous invitons à la vérifier avec la solution présentée ci-dessous.

Et la solution est…

La règle d’or repose sur l’ordre des opérations mathématiques (souvent rappelé par l’acronyme PEMDAS : Parenthèses, Exposants, Multiplications et Divisions [de gauche à droite], Additions et Soustractions [de gauche à droite]).

Commençons par la division : 39 ÷ 3 = 13. Puis, la multiplication : 13 × 2 = 26. On obtient donc 26 + 6 – 1.

26 + 6 = 32 et 32 – 1 = 31. Donc, la solution à l’expression mathématique 39 ÷ 3 × 2 + 6 – 1 est égale à 31.