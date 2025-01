Serez-vous capables de résoudre ce test mathématique niveau débutant en moins de 10 seconde seulement ? C’est à vous de jouer ! La rédaction vous détaille tout.

publicité

Test mathématique pour débutants : Pouvez-vous trouver la solution en moins de 10 secondes chrono ?

Y parviendrez-vous dans le délai imparti ? Pour réussir, vous aurez besoin de concentration, d‘esprit d’analyse et de compétences en mathématiques. Afin de ne pas dépasser le temps imparti, vous devez absolument résoudre ce test mathématique dans votre esprit. Ne perdez pas votre temps à chercher encore un stylo ou une feuille de papier.

Votre aptitude en calcul mental est ici votre allié de taille. Par ailleurs, il vous faut aussi faire preuve de capacités en résolution de problèmes mathématiques. Pensez-vous avoir tout cela ? Si oui, vous octroyez ce petit entraînement cérébral sera pour vous un jeu d’enfant.

Ce genre d’énigme vous permet non seulement d’améliorer votre calcul mental, mais également de réviser vos bases en mathématiques. Voici donc l’expression mathématique à résoudre : [(12+6)÷3]×[8−5]+4. Votre mission consiste uniquement à trouver la bonne réponse dans le laps de temps demandé.

publicité

Alors ? Prêt à faire travailler vos neurones ? Si votre réponse est oui, le défi peut commencer. Vous avez 10 secondes chrono. C’est parti !

Attention, le temps presse !

Activez-vous et mettez le chronomètre en marche. Votre temps commence.

10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé (Oui, aussitôt !)

Verdict ?

Mais dites-nous ? Comment avez-vous trouvé ce test mathématique pour débutants à résoudre en 10 secondes ? Le temps imposé vous a-t-il suffi ? N’hésitez pas à nous partager vos impressions dans le fil des commentaires.

Afin que vous puissiez vérifier votre résultat, la rédaction vous propose de découvrir la réponse détaillée à ce challenge en fin d’article.

Mais avant de nous y mettre, étalons-nous d’abord sur la règle à appliquer. Il s’agit de celle de l‘ordre de priorité des opérations compte tenu du fait que nous ayons ici une chaîne d’opérations. Sa résolution fait appel à la règle PEMDAS.

Passons à la solution du casse-tête mathématique

Cet acronyme vous rappelle justement la priorité opératoire à suivre dans ce calcul. Ce sera P comme Parenthèses, E comme exposants (puissances et racines), MD comme Multiplication et Division et enfin AS comme Addition et Soustraction.

[(12+6)÷3]×[8−5]+4.

Voyons maintenant la solution à ce test mathématique niveau débutant : avez-vous été à la hauteur en l’espace de 10 secondes seulement ?

Commençons par les parenthèses les plus intérieures : (12 + 6) = 18 ET (8 – 5) = 3. Ce qui nous donne alors [18÷3]×3+4. Passons maintenant au calcul de la division entre crochets : 18 ÷ 3 = 6. Voici ce qui reste de l’expression mathématique initiale : 6 × 3 + 4.

Passons maintenant à la multiplication : 6 × 3 = 18. Le calcul ne se résume plus qu’à une simple addition : 18 + 4. Donc, le résultat final de l’expression [(12+6)÷3]×[8−5]+4 est 22. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la réponse attendue au test mathématique pour débutant en moins de 10 secondes seulement. Vous avez prouvé vos capacités cognitives.

Si jamais, ce n’est pas votre cas… Il n’y a pas pour autant une raison de vous décourager. Vous avez juste besoin de plus d’entraînement cérébral.