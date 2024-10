Trouverez-vous la solution à cette nouvelle énigme qui fait actuellement le buzz sur la toile ? Et si vous le découvrez en résolvant ce test ?

Test mathématique : parviendrez-vous à battre le record de 12 secondes pour trouver la réponse à cette énigme du jour ?

Si vous vous estimez être un spécialiste de défis, mesurez-vous à celui-ci ! Il s’agit d’une expression mathématique à laquelle vous devez trouver la réponse dans le délai imparti par le concepteur du challenge.

Vous n’avez que 12 secondes pour le réussir ! Pensez-vous avoir les compétences cognitives nécessaires pour relever le défi à temps ?

Saviez-vous que les mathématiques jouent un rôle primordial dans le maintien de vos fonctions cognitives ? Si vous aspirez à garder votre mémoire d’éléphant, il n’y a pas trente-six mille solutions. Il faut faire travailler vos méninges.

Le cerveau a besoin d’être entraîné, mais aussi, à être stimulé en permanence. Quoi de mieux que des tests mathématiques à l’instar de celui que la rédaction vous a déniché pour le défi du jour ?

L’expression arithmétique à résoudre est la suivante : (28−23)×5+(26/2). Seuls les plus brillants peuvent résoudre ce challenge du premier coup ! Êtes-vous prêt à découvrir si vous en faites partie ?

Prêt pour vous tester ? Lancez le chronomètre sans plus attendre !

Si la réponse est oui, n’attendez plus pour résoudre la question. Prenez votre Smartphone et mettez votre chronomètre en marche. Votre temps commence maintenant. Lancement du compte à rebours activé.

12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Cette règle à appliquer pour réussir le défi à coup sûr !

Dites-nous : le temps imparti vous a-t-il suffi ? Peu importe la réponse, le plus important, c’est que vous avez pris part au jeu de réflexion. Vous aurez au moins amené vos neurones à travailler. Et ça, votre cerveau en a grandement besoin.

Et la solution finale attendue est…

(28−23)×5+(26/2)

Pour résoudre cette expression mathématique, il faut appliquer la fameuse règle de l’ordre de priorité des opérations, mémorisé par PEMDAS.

L’ordre à suivre est le suivant : Parenthèses, Exposants, Multiplication et Division (de gauche à droite), Addition et Soustraction (de gauche à droite).

On effectue d’abord les opérations à l’intérieur des parenthèses. (28−23) = 5 L’expression mathématique devient alors : 5 × 5 + (26/2). Enchaînez avec la multiplication et la division, en allant de gauche à droite : 5 × 5 = 25

ET 26 / 2 = 13.

Voici ce qu’il reste de l’expression : 25 + 13. Après addition, on obtient

25 + 13 = 38. Donc, la solution attendue à cette expression (28−23)×5+(26/2) est la suivante = 38. Grand bravo à tous ceux qui ont réussi le challenge.