© Test mathématique : Êtes-vous l’un des rares à avoir résolu cette énigme en 12 secondes ?

Pensez-vous avoir les capacités cognitives nécéssaires pour trouver la solution à ce casse-tête mathématique dans le délai imparti de 12 secondes ? Découvrez-le en relevant ce challenge.

Pensez-vous avoir suffisamment d’esprit analytique pour parvenir à résoudre ce défi mathématique en moins de 12 secondes ?

Cet exercice mental va vous permettre de stimuler votre cerveau. Il met en exergue vos capacités en mathématiques ainsi que votre esprit analytique. Pour cela, il faut souvent mobiliser la pensée logique. En serez-vous à la hauteur ?

Pour résoudre ce problème, il faut respecter le laps de temps défini de 12 secondes. Êtes-vous partant(e) ? Si oui, démarrons le chronomètre.

Votre temps commence maintenant.

Tic Tac, Tic Tac….

Le temps est écoulé. Avez-vous réussi le défi mathématique ? Si oui, grand bravo à vous. Pour vous en assurer, nous vous invitons tout de même à vérifier votre réponse à la nôtre.

Et si vous découvrez maintenant la solution à cette énigme 5 x (2³ + 1) – 3 x ( 6 – 2) = ?

Sans plus attendre, passons à la solution de 5 x (2³ + 1) – 3 x ( 6 – 2) = ? Come vous devez sûrement le savoir, la réponse à ce test mathématique repose sur l’application d’un concept mathématique.

Serez-vous capable de la mettre en pratique ? Vous rappelerez-vous de l’approche à adopter ? Voyons-le tout de suite.

Il est important de commencer par simplifier les expressions entre parenthèses avant d’effectuer d’autres opérations afin d’éviter les erreurs :

(2³ + 1) : 2³ = 2 x 2 x 2 = 8, ce qui fait que (2³ + 1) = 8 + 1 = 9

: 2³ = 2 x 2 x 2 = 8, ce qui fait que (2³ + 1) = 8 + 1 = 9 De même (6 – 2) : 6 – 2 = 4.

L’étape suivante consiste à appliquer la multiplication : 5 x 9 = 45 et

3 x 4 = 12.

Enfin, effectuer la soustraction pour obtenir le résultat final : 45 – 12 = 33. La solution finale à cette expression mathématique 5 x (2³ + 1) – 3 x ( 6 – 2) est donc 33.

Quelle règle a-t-il fallu appliquer pour résoudre le problème ? On vous explique.

La résolution de ce problème mathématique utilise l’ordre des opérations. La règle consiste à déterminer l’ordre dans lequel les opérations doivent être effectuées dans une expression.

Celui-ci priorise tout d’abord les parenthèses- Exposants- Multiplication et division (de gauche à droite) et Addition et soustraction (de gauche à droite) : 5 x (2³ + 1) – 3 x ( 6 – 2) = 5 x 9 – 3 x 4 = 45 – 12 = 33.

Avez-vous réussi le challenge ? Si oui, grand bravo à vous !

Est-ce pareil au vôtre ? Si oui, vous méritez toutes nos félicitations. Bravo pour vos compétences en mathématiques ! Dans le cas contraire, pas de soucis.

Vous n’avez en effet aucune raison de vous décourager puisqu’il vous reste toujours une possibilité d’améliorer vos performances en la matière.

