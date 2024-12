Test mathématique pour évaluer vos compétences en calcul mental, vous avez 9 secondes seulement pour vous y mettre ! Partant(e) pour cet exercice de calcul mental ? Allez-vous pouvoir battre le record de temps ? C’est à vous de jouer ! CafeBagdad vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de cet article.

Test mathématique en moins de 9 secondes : allez-vous relever le challenge dans le délai imparti ?

Ce test mathématique de 9 secondes vous permettra de rafraîchir un peu la mémoire tout en évaluant votre vitesse de réflexion. C’est l’occasion d’apprendre si vous vous rappellerez encore des concepts de base en mathématiques.

Si vous parveniez à résoudre cette expression mathématique dans le laps de temps imposé, cela confirme votre esprit analytique ainsi que vos compétences en résolution de problèmes mathématiques.

Ce défi mathématique nécessite de faire appel à un mode de raisonnement logique. Pour le réussir, il faut une grande concentration.

L’expression mathématique à résoudre est la suivante : [(12−8)×3]+[15÷5]−7. Ce genre de gymnastique cérébrale permet également de développer vos compétences cognitives ainsi que votre esprit critique.

Prêt à faire actionner vos neurones ? Si oui, allez-y ! Vous avez 9 secondes en tout devant vous.

Tic Tac… Tic Tac…

Votre temps commence maintenant.

9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Avez-vous trouvé la bonne réponse à ce test mathématique en seulement 9 secondes ?

Dites-nous : avez-vous réussi le test mathématique du jour en moins de 9 secondes chrono ? Si vous pensez que oui, grand bravo à vous. Vous méritez une salve d’applaudissements. Mais pour en avoir le cœur net, il est préférable de vérifier votre réponse à la solution attendue.

CafeBagdad vous présente le résultat détaillé du casse-tête mathématique : [(12−8)×3]+[15÷5]−7. Comme il s’agit ici d’une chaîne d’opérations, vous devez à tout prix passer par une règle mathématique bien précise pour trouver la réponse.

Vous devez la suivre à la règle pour éviter de vous tromper. Une expression arithmétique respecte toujours la règle dite de priorité des opérations. L’ordre à suivre suit la règle de PEMDAS qui veut dire : Parenthèses — Exposants ( Puissances et carrées) — Multiplication et division ( de gauche à droite) — Addition et soustraction ( de gauche à droite).

[(12−8)×3]+[15÷5]−7.

Commencez par les parenthèses/crochets : (12 – 8) = 4 ET (15 ÷ 5) = 3. L’expression arithmétique devient : [4 × 3] + 3 − 7.

Poursuivre avec la multiplication : 4 × 3 = 12. Le défi est davantage simplifié : 12 + 3 − 7. Procédons d’abord à l’addition : 12 + 3 = 15 pour ensuite continuer avec la soustraction 15 − 7 = 8. Donc, le résultat final de l’expression arithmétique [(12−8)×3]+[15÷5]−7 est égal à 8.

Grand bravo aux champions !

Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne solution ! Cela atteste de votre très bonne capacité de concentration. Si par contre, vous avez fait une erreur, ne vous inquiétez pas : continuez à vous entraîner avec d’autres exercices du genre pour vous améliorer !