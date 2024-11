Faites-vous partie des 9 sur 10 participants qui n’ont pas réussi à trouver la solution à cette expression mathématique en moins de 6 secondes ? Ou ferez-vous exception ? Allez-vous rejoindre le cercle restreint avec un QI de génie ?

Test mathématique : 90% des gens qui s’essayent à ce test échouent au premier passage

Pour en avoir le cœur net, pourquoi ne pas vous lancer dans ce test mathématique ? S’il donne l’air d’être facile, ne vous en tenez pas à cette première impression. Vous risquez d’être pris au dépourvu.

Avant de vous donner un avis sur la question… Testez-vous et voyez si vous avez ce qu’il faut pour battre ce défi de filou !

L’expression arithmétique à résoudre est la suivante : [(66 − 12) ÷ 9] + [(45 × 2) − 54]. En serez-vous à la hauteur ? Et si vous vous mettez maintenant.

Votre temps commence maintenant.

Prenez votre téléphone et mettons le chronomètre en marche. La montre tourne. Trouvez la solution avant qu’il ne soit trop tard !

Tic Tac… Tic Tac…

Attention, le temps passe vite. Pas le droit à l’erreur ! Vous devez pouvoir tout analyser dans un délai très court. Concentrez-vous, le temps est compté. Chaque détail compte.

La première chose à faire est de décomposer le problème, c’est-à-dire essayer de le simplifier pour en faciliter la résolution mentale. Tout devra en effet être effectué dans votre tête. Le but est d’optimiser votre temps de réponse.

Quelle démarche adopter ?

Souvenez-vous des règles de priorité des opérations ? C’est la clé pour résoudre ce défi. Les parenthèses, les multiplications, les divisions… Tout compte ! Un petit retour en 5ème ?

L’acronyme PEMDAS vient voler à votre secours. Il ne vous reste plus qu’à bien appliquer l’ordre dans lequel chaque opération doit être effectuée. Les opérations doivent être effectuées comme suit :

Les Parenthèses en priorité. Puis, vient les Exposants (racines et puissances). Ensuite les Multiplications et Divisions (de gauche à droite) et enfin les Additions et Soustractions (de gauche à droite).

Passons à la solution finale de ce défi du jour

La méthode est aussi importante que le résultat. Appliquez les règles de priorité à la lettre. Voyons-le ensemble.

Calculons l’intérieur des premières parenthèses : 66 – 12 = 54. Voici ce que devient l’expression mathématique : [(54) ÷ 9] + [(45 × 2) − 54].

Passons à la seconde parenthèse : 45 × 2 = 90, ce qui nous donne 90 – 54 = 36. L’expression devient : (54 ÷ 9) + (36).

Maintenant, passons aux divisions et aux additions restantes : 54 ÷ 9 = 6. Il ne reste plus qu’une opération : 6 + 36.

Additionnons 6 et 36 : 6 + 36 = 42. Donc, le résultat final de l’expression mathématique [(66 − 12) ÷ 9] + [(45 × 2) − 54] est égal à 42. Grand bravo à tous ceux ou celles qui ont relevé le challenge avec brio.

Si ce n’est pas votre cas, vous pouvez toujours vous améliorer. Mais faut-il redoubler d’entraînement.