Pouvez-vous réussir ce test de rapidité en calcul en 8 secondes ? Prouvez vos compétences cognitives avec cette expression mathématique ? CafeBagdad vous explique tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Test de rapidité en calcul : 8 secondes pour réussir

L’exercice mental du jour évaluera votre aptitude en calcul mental. Il vous donnera également l’occasion de tester vos compétences en mathématiques ainsi que votre capacité de résolution de problèmes. Cet entraînement cérébral vous permettra d’affiner certaines stratégies de résolution de problèmes.

Il ne se limite pas à un passe-temps, c’est aussi le moyen parfait de stimuler vos neurones et exercer votre cerveau tout en faisant travailler votre mémoire. En outre, vous gagnerez en esprit critique. Par ailleurs, ce défi vous permet d’améliorer votre concentration.

Voici l’expression arithmétique que vous devez résoudre : [(4×4)−4]+[4÷4].

Le temps presse ! Tic Tac… Tic Tac…

Alors, prêt à tester vos capacités ? Le temps commence maintenant. C’est parti ! Démarrez le compte à rebours.

Vous avez 8 secondes devant vous.

8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Est-ce bon pour vous ? Avez-vous trouvé la bonne réponse à cette énigme mathématique ? Passons à la solution détaillée de cette expression pour voir si vous l’avez réussi dans le délai imparti par le concepteur du challenge.

[(4×4)−4]+[4÷4].

Quelle règle faut-il appliquer ?

Pour éviter la moindre erreur dans sa résolution, il faut obligatoirement passer par une règle mathématique bien précise pour ce genre d’expression. Étant donné qu’il s’agisse d’une chaîne d’opérations, vous devez absolument appliquer ce qu’on appelle règle de priorité des opérations ou PEMDAS.

C’est ainsi que vous pouvez décomposer le problème et le calculer mentalement dans votre esprit. En le simplifiant progressivement, vous multipliez l’opportunité de le finir à temps.

La solution de l’expression [(4×4)−4]+[4÷4] suit les règles de l’ordre des opérations, rappelées par l’acronyme PEMDAS/BODMAS (Parenthèses/Brackets, Exposants/Orders, Multiplication et Division (de gauche à droite), Addition et Soustraction (de gauche à droite)).

Passons à la solution du casse-tête mathématique

On effectue d’abord les opérations entre parenthèses ou crochets : (4×4) = 16 ET (4÷4) = 1. L’expression arithmétique devient : [16 – 4] + [1].

On continue avec les opérations restantes dans les crochets : [16 – 4] = 12, voilà ce que ça donnera : 12 + [1].

L’expression mathématique devient plus que 12 + 1. On effectue l’addition : 12 + 1 = 13. Donc, le défi mathématique [(4×4)−4]+[4÷4] est égal à 13.

Félicitations à tous ceux ou celles qui ont trouvé la solution à ce défi du jour. Vous méritez une salve d’applaudissements. Si en revanche, ce n’est pas le cas… Pas de soucis. Entraînez-vous davantage pour améliorer vos performances.