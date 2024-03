Avez-vous le niveau pour trouver la solution à cette énigme d’allumettes 5 + 2 = 4 en seulement 9 secondes ? Seuls les plus perspicaces peuvent résoudre ce casse-tête en changeant la position d’une seule correspondance dans le laps de temps demandé. Êtes-vous l’un d’entre eux ? CafeBagdad vous invite à tester votre intelligence dès maintenant !

« La mémoire fonctionne comme un muscle qu’il suffit de faire travailler ».

Cette énigme d’allumette a notamment été conçue pour mettre à l’épreuve votre pensée critique ainsi que vos compétences en résolution de problèmes. Ces défis contribuent à l’amélioration de l’intelligence des participants.

En même temps, ils aident à renforcer votre concentration tout en constituant un exercice bénéfique pour le cerveau.

Contrairement aux idées reçues, « on perd assez peu sa mémoire en vieillissant« . En effet, si certaines informations donnent l’impression « de nous échapper de plus en plus souvent », cela est surtout « dû à un déficit d’attention« . Mais « rien de bien grave, assure l’acteur référent du bien vivre et de l’aide à domicile, Domidom, car la mémoire fonctionne comme un muscle qu’il suffit de faire travailler ».

« Multiplier les occasions de stimuler votre mémoire »

N’hésitez pas à faire travailler vos méninges avec des jeux de réflexions « pour créer de nouvelles connexions neuronales et augmenter vos capacités mentales. Il est recommandé de multiplier les occasions de stimuler sa mémoire« , conseille le site.

Test de QI : résolvez ce puzzle d’allumettes 5 + 2 = 4 en 9 secondes en effectuant qu’un seul mouvement !

Revenons maintenant à notre test QI d’allumettes pour ceux qui souhaitent mettre leur intelligence à l’épreuve : 5 + 2 = 4. À première vue, l’équation est incorrecte.

Le challenge consiste particulièrement à réarranger les allumettes de façon à ce que l’équation mathématique devienne correcte. Détrompez-vous : il ne faut surtout pas sous-estimer cet exercice mental.

Et pour cause : vous avez uniquement 9 secondes pour résoudre ce casse-tête, avec comme condition de ne déplacer qu’une seule allumette. Effectivement, les choses se corsent… Il faut être attentif à l’image pour optimiser votre temps de réflexion.

Nos lecteurs qui ont l’habitude d’en faire et qui possèdent un excellent sens de l’observation le résoudront probablement plus rapidement que d’autres.

Les capacités cognitives s’entretiennent tout comme la mémorisation. Le temps est écoulé. Avez-vous trouvé la solution ? Si oui, toutes nos félicitations.

Et si vous découvrez maintenant la solution en images ?

Vérifions ensemble dans les images proposées ci-dessous comment parvenir à la bonne équation : 6-2 = 4.

Étape 1

Étape 2 :

Ceux qui n’ont pas réussi le test devront s’exercer davantage pour développer leurs compétences, toutes confondues.