Testez-vous avec cette équation 45-64÷8+9-8÷2= ? pour mettre à l’épreuve vos compétences de réflexion et de résolution de problèmes ! L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Test de QI mathématique, résolvez ce casse-tête pour génie 45-64÷8+9-8÷2= ?

Vous pensez avoir l’étoffe d’un génie des mathématiques ? Mettez-vous à l’épreuve avec ce test de QI mathématique qui va vous faire cogiter !

Vous ne pouvez pas trouver mieux que cette équation 45-64÷8+9-8÷2= ? pour stimuler vos neurones. Il reste à savoir si vous parviendrez à trouver la bonne réponse ou non.

Ce test de QI mathématique va mettre à l’épreuve votre capacité à analyser, calculer et résoudre des problèmes complexes. C’est l’occasion parfaite d’affûter vos compétences et (au passage) de repousser vos limites intellectuelles ! Alors, prêt à relever le défi ?

publicité

Partant(e) pour résoudre ce défi ?

En guise de motivation, sachez que ces énigmes offrent un bon exercice pour grandement améliorer vos capacités cognitives. Ce type de défi constitue un entraînement complet du cerveau car ils stimulent à la fois les deux côtés de cet organe noble, favorisant ainsi un développement équilibré.

ll n’est aujourd’hui pas surprenant que ces casse-têtes aient autant le vent en poupe. De plus en plus de personnes ont en effet pris conscience des avantages de ces jeux de réflexion pour améliorer d’une part les fonctions cérébrales et d’autre part l’agilité mentale.

Sans plus tarder, voici l’énigme mathématique que nous avons sélectionnée pour vous. Petit conseil avant de commencer : concentrez-vous sur le problème et mobilisez vos capacités cognitives afin de trouver la bonne réponse à 45-64÷8+9-8÷2= ?. Notez que la solution est proposée en fin d’article.

Aussi, ne faites pas trop rapidement défiler votre curseur vers le bas pour ne pas la découvrir précocement. Donnez-vous tout d’abord du temps pour analyser attentivement le problème.

Étapes à suivre pour trouver la réponse.

Pour résoudre l’expression 45-64÷8+9-8÷2, vous devez suivre l’ordre des opérations (PEMDAS), qui signifie Parenthèses, Exposants, Multiplication et Division (de gauche à droite), et Addition et Soustraction (de gauche à droite).

Tout d’abord, nous effectuons les opérations de division.

64 ÷ 8 = 8 et 8 ÷ 2 = 4.

En substituant ces résultats dans l’expression, nous obtenons :

45 – 8 + 9 – 4.

Ensuite, nous effectuons les soustractions et les additions dans l’ordre de gauche à droite.

45 – 8 = 37 et 37 + 9 = 46.

Et si vous découvriez la réponse en image ?

Nous continuons avec la dernière opération de soustraction.

46 – 4 = 42.

Ainsi, la solution de l’équation est 42.

C’est bon ? Vous avez réussi le challenge ? Si la réponse est OUI : grand bravo à vous !