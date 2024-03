Qui de vous pourra résoudre ce défi mathématique corsé : 220÷20×3-7 en un temps record ? Si vous êtes partant(e), c’est parti ! CafeBagdad vous guide pas à pas dans ce test QI corsé. Bon courage.

Pourquoi s’adonner à des casses-têtes ? Quels effets bénéfiques pour votre cerveau ?

La résolution de ce type de casse-tête nécessite une pensée latérale. Autrement dit, elle demande à sortir des schémas de pensée habituels. Cette énigme met également à l’épreuve vos compétences mathématiques et analytiques.

Vous ne pouvez réussir ce défi que si vous comprenez les principes mathématiques.

Ces problèmes mathématiques peuvent parfois relever d’un véritable casse-tête car vous devez trouver une solution qui satisfait aux conditions données.

Ce jeu de réflexion contribue à une bonne santé mentale en améliorant votre mémoire et en permettant à votre cerveau de développer une pensée critique... Des compétences qui vous aideront à avoir de meilleures capacités de prise de décision dans la vie quotidienne.

Test de QI : Êtes-vous capable de résoudre cette énigme mathématique (220÷20×3-7)

Observer tout d’abord le problème proposé 220÷20×3-7. Au premier coup d’œil, vous avez très certainement déjà une idée générale de ce qui vous attend. Si ce n’est pas le cas, ne vous inquiétez pas – prenez votre temps pour analyser la situation.

Vous pensez avoir trouvé ? Si oui, passons directement à la solution. La rédaction vous propose de découvrir les explications détaillées étape par étape.

Voyons ensemble la réponse à cette équation mathématique.

Pour résoudre cette équation 220÷20×3-7, il faut comme toujours suivre l’ordre des opérations, le fameux PEMDAS : Parenthèses, Exposants, Multiplication et Division (de gauche à droite), et Addition et Soustraction (de gauche à droite).

Comme il n’y a pas ni parenthèses ni exposants dans cette expression, nous procédons dès lors à la multiplication et à la division de gauche à droite.

Commençons par diviser 220 par 20. La réponse est 11. Ensuite, multiplions 11 par 3, ce qui donne le chiffre 33. L’expression devient alors 33 – 7. Cette opération de soustraction nous donne la valeur 26, qui est la solution finale. Découvrez ci-après la solution en image :

Partagez le défi autour de vous.

Les exercices stimulants comme celui-ci, développe votre esprit critique, tout en vous amusant. Si le test mathématique vous a plu, n’hésitez pas à partager à vos amis ou avec votre famille.

Dites-nous vos impressions dans le fil des commentaires. Nous apprécierons grandement vous lire. Si vous souhaitez vous exercer, d’autres types de tests sont disponibles sur notre site web. A bon entendeur, salut !