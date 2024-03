Êtes-vous partant pour relever ce test de maths qui va mettre à l’épreuve votre logique ? On vous prévient d’avance : pour réussir ce défi, vous aurez besoin de concentration, d’esprit d’analyse, de compétences en calcul et d’une bonne dose de rapidité. CafeBagdad vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Test de maths casse-tête : Pouvez-vous résoudre cette énigme déroutante ?

Vous avez 18 secondes pour résoudre cette équation mathématique complexe. Seuls les plus intelligents parviendront à trouver la solution dans le temps imparti. Si vous faites partie des heureux élus, vous pouvez être fier de vos compétences cognitives !

Ce test est l’occasion idéale de stimuler votre cerveau et entretenir vos capacités cognitives. Trois des quatre équations présentées dans l’image ont donné des résultats. Votre mission (si vous l’acceptez) consiste à résoudre la quatrième équation. N’oubliez pas : il faut résoudre ce rébus entomologique dans moins de 20 secondes.

Prêt pour découvrir la réponse à l’équation mathématique ?

Premiers indices :

Équation 1 : 3 papillons = 27

Équation 2 : 2 papillons + 1 abeille = 22

Équation 3 : 2 abeilles + 1 coccinelle = 14

Le défi final : Équation 4 : 1 papillon x 2 abeilles + 1 coccinelle = ?

Alors ? Cette énigme mathématique vous parle-t-elle ? A vous de jouer ! Tout ce que vous avez à faire c’est mettre votre cerveau en mode actif. Ne regardez pas loin… Ces énigmes sont basées sur des concepts simples. Pensez surtout à mettre en avant votre sens de l’observation pour parvenir à la bonne solution.

Ce casse-tête mathématique peut sembler difficile au point d’en rendre quelques-uns un peu fous, mais vous serez vite surpris par les solutions ingénieuses qui peuvent se cacher derrière.

Les différentes étapes pour déterminer la valeur de chaque insecte.

La première étape consiste à déterminer la valeur de chaque insecte. Commençons par le papillon : on sait que 3 papillons valent 27 (Équation 1). Par conséquent, un papillon vaut 27 / 3 = 9.

Passons maintenant à l’abeille. On sait que 2 papillons et 1 abeille valent 22 (Équation 2). En substituant la valeur du papillon (9), on obtient : 2 x 9 + 1 abeille = 22. En résolvant l’équation, on obtient : 18 + 1 abeille = 22. L’abeille vaut donc 22 – 18 = 4.

Concernant la coccinelle : comme 2 abeilles et 1 coccinelle valent 14 (Équation 3). En remplaçant la valeur de l’abeille (4), on obtient : 2 x 4 + 1 coccinelle = 14. On obtient : 8 + 1 coccinelle = 14. Elle vaut donc 14 – 8 = 6

L’équation finale est : 1 papillon x 2 abeilles + 1 coccinelle = ? En substituant les valeurs des insectes, on obtient : 9 x 2 x 4 + 6 = ? En calculant, on obtient : 72 + 6 = 78.

Voici pour vous la solution en images.

La solution de l’équation finale est 78. Avez-vous trouvé la même réponse ? Oui ? Félicitations. Sinon, ne vous découragez pas. Il n’est pas trop tard pour vous améliorer. Découvrons maintenant la réponse en images :