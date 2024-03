Défiez votre cerveau avec ce test de QI mathématique (38÷2×3+5-9). Saurez-vous trouver la solution en un temps record ? Cette énigme a laissé de nombreux internautes perplexes.

Prêt(e) pour actionner vos neurones ?

Les casses-têtes mathématiques ne sont pas toujours appréciées de tous. Et pour cause : ils exigent souvent une réflexion critique et analytique pouvant être perçues comme difficiles et stimulantes.

Bien que ces énigmes puissent paraître ardues au début, une fois comprises, la satisfaction que l’on en retire nous fait oublier toute difficulté. Ces défis s’adressent à tous âges confondus, enfants comme adultes.

Loin d’être une corvée, c’est un véritable entraînement cérébral qui vous procure une source de plaisir incomparable une fois la solution trouvée.

Test de logique : Êtes-vous capable de résoudre cette énigme mathématique (38÷2×3+5-9) ?

Cette énigme mathématique met à l’épreuve votre pensée logique ainsi que vos compétences en arithmétique. Si vous acceptez de stimuler vos neurones, résolvez ce problème (38÷2×3+5-9) en 20 secondes. Assurez-vous d’être dans les temps.

Pour ne pas être distrait(e), il est vivement recommandé d’utiliser un chronomètre. Votre téléphone fera déjà l’affaire. Si vous êtes partant(e), votre temps commence maintenant.

Les réponses seront données juste en fin d’article. Mais n’allez pas voir directement la solution. Cette énigme mathématique a été conçue pour vous tester, vous et vos connaissances. Aussi, essayez tout d’abord de la résoudre par vous-même avant de défiler vers le bas. Prêt(e) ? Bon courage à vous pour la recherche.

Ces défis mentaux constituent un bon exercice pour améliorer vos capacités cognitives.

Un entraînement cérébral complet.

Ils stimulent à la fois les côtés gauche et droit du cerveau. Le côté gauche du cerveau est responsable de la pensée analytique, systématique et objective tandis que le côté droit du cerveau est impliqué dans la créativité, dans les émotions ainsi que dans la pensée intuitive.

Les puzzles mentaux activent ces deux aspects du cerveau en vue d’un développement équilibré… Ce dont vos neurones ont grandement besoin. Ils ne pourront que vous remercier.

Et si vous découvrez la solution en image ?

Le temps est écoulé… Avez-vous réussi le défi ? Si oui, félicitations. Pour résoudre l’expression 38÷2×3+5-9, il faut comme toujours suivre l’ordre des opérations PEMDAS : Parenthèses, Exposants, Multiplication et Division (de gauche à droite), et Addition et Soustraction (de gauche à droite). Un principe mathématique dont vous n’avez sûrement pas oublié si les maths vous ont toujours plu.

Comme il n’y a ni parenthèses ni exposants, on passe directement à la multiplication et à la division de gauche à droite.

Divisons alors 38 par 2, ce qui donne 19. Ensuite, multiplions le chiffre 19 par 3. On obtient 57. Le calcul donne donc 57+5-9. Effectuons ensuite l’addition et la soustraction de gauche à droite. 57 + 5 donne 62. Puis, soustraire 9 de 62, ce qui équivaut à 53.

Solution finale : 38÷2×3+5-9 = 53.