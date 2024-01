En soirée et dans la nuit de ce dimanche 21 au lundi 22 janvier 2024, un temps bien pluvieux et des rafales jusqu’à 110 km/h sont attendus. Avec l’arrivée de la tempête Isha, Météo-France place 24 départements en vigilance jaune ce dimanche en raison du vent. On vous décrypte tout dans les lignes qui suivent…

Tempête Isha : Météo-France place 24 départements en vigilance jaune ce dimanche 21 janvier en raison du vent

« Un temps gris et très faiblement pluvieux envahit progressivement une large moitié nord-ouest du pays », annonce Météo France. « Cette dégradation s’accompagne d’un net redoux mais les premières précipitations arrivent sur des sols encore très froids ou enneigés, et peuvent les rendre temporairement glissants en première partie de journée. Ce risque concerne plutôt le nord du Poitou, l’est des Pays de la Loire et la Normandie en fin de nuit, le Centre, l’Ile-France et le nord de la Seine en matinée. »

Cette tempête a été baptisée comme telle par le MetOffice, le service national britannique de météorologie. Cette dépression apporte des «coups de vent ou des coups de vent violents».

La dépression Isha se fera notamment sentir dans les régions suivantes : Aisne, Calvados, Côtes-d’Armor, Eure, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Manche, Mayenne, Morbihan, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-St-Denis, Val-de-Marne et Val d’Oise.

« Des rafales jusqu’à 110 km/h sur la côte. »

Un vent de sud-ouest est sensible près de la Manche avec des rafales de 60 à 80 km/h sur les côtes. Le temps sera beaucoup plus agité à partir de ce soir. Un temps « bien pluvieux et surtout venteux » va affecter la Bretagne, la Normandie ainsi que les Hauts-de-France.

Comme indiqué par Météo France, « les rafales atteignent 70 à 90 km/h dans les terres, 90 à localement 110 km/h sur la côte. »

« Ça va souffler fort sur la Manche«

« Ça va souffler fort sur les côtes de la Manche. On va dépasser les 100 km/h. Dans les terres, entre Paris et le littoral normand, on sera entre 60 et 100 km/h. », Surenchérit Guillaume Séchet, Météorologue et fondateur de Météo villes. Sur le bassin parisien, l’intensité maximale est pour ce lundi, « en début de matinée ».

Quel temps fera-t-il à partir de la semaine prochaine ?

Quid de la semaine prochaine ? C’est le retour de la douceur. « Les températures vont rapidement dépasser les « normales » de saison », ajoute Guillaume Séchet sur le réseau social X. « La neige va fondre sur les régions du nord et il va faire très doux dans le Midi. Jusqu’à 20°C.», indique l’expert.