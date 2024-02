Ce soin combleur de rides vendu en supermarché agit au bout de 5 minutes seulement et à plus long terme contre les effets de l’âge. Elle fait du tabac en rayons. Pas surprenant à ce qu’il ait été « Elu Produit de l’Année 2024 » par les consommateurs. Retrouvez plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Adieux les injections, voici le soin visage qui fait des émules

Vous cherchez à vous débarrasser de vos rides et ridules du visage, mais hors de question pour vous de subir une injection ? Pas de panique, les combleurs de rides sont là pour voler à votre secours.

Ces « fillers« , riches en silicone (ou en produits similaires pour les produits bio), agissent en floutant visuellement les rides, de la patte d’oie aux sillons nasogéniens en passant par la ride du lion. Vous obtenez ainsi l’impression d’une peau plus lisse instantanément.

Selon VersionFemina, cette année, les recherches sur Google concernant les « combleurs de rides » ont doublé (+98 %). L’outil de veille Glimpse révèle même qu’elles ont triplé pendant le dernier semestre (233 %).

Supermarché : ce combleur de rides bluffant à 11 euros élu « Produit de l’Année 2024»

Le Combleur Rides Instantané Q10 NIVEA a fait fureur pour son efficacité, notamment durant l’année écoulée.

Si les requêtes « Nivea Q10 combleur de rides», « Nivea Q10 combleur de rides avis » et « Nivea Q10 combleur de rides instantané » dominent les recherches immédiatement associées sur Google, ce soin vient à nouveau d’être sous le feu des projecteurs : il a été « élu Produit de l’Année 2024 ».

Ce combleur de rides disponible chez Auchan, Leclerc, Carrefour, Intermarché, Monoprix ou encore Cora. Ce produit NIVEA coûte 11,90 € les 15 ml. Les consommateurs, tout comme nos confrères de VersionFemina qui ont testé le soin, en ont confirmé son efficacité.

Une efficacité réelle pour contrer les rides et ridules.

Les ridules s’atténueraient au bout de 5 minutes d’application seulement comme dévoilée par une étude réalisée sur 168 femmes. Les plis seraient comblés jusqu’à 2 semaines d’après 45 consommatrices qui ont testé le combleur NIVEA.

« Mieux, les rides tenaces seraient réduites de moitié » en 4 semaines d’application journalière selon un test in vitro (auto-évaluation, étude réalisée sur 41 femmes en 2022).

Pas étonnant que ce soin soit autant bluffant. Rappelons que sa formule contienne du silicone et des pigments Soft Focus légèrement teintés pour réfléchir la lumière. Elle combine aussi des actifs tenseurs et repulpants permettant un effet décuplé après 5 minutes d’attente.

Des agents anti-âge à long terme

De plus, elle renferme des agents anti-âge à long terme, tels que la coenzyme Q10 antioxydante et des peptides bioxifill, stimulant la production de collagène.

Le combleur Rides Instantané Q10, NIVEA est également en vente sur Internet (caretobeauty.com, makeup.fr…).